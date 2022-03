În această dimineață, Viorel Lis a ajuns de urgență la spital, după ce s-a simțit foarte rău. Soția sa a povestit că acesta a simțit o durere insuportabilă în piept și atunci a chemat Salvarea. Oana Lis mărturisește că soțul ei avea programare la cardiolog, însă a amânat pentru că se simțea mai bine datorită medicamentelor pe care le lua.

Fostul primar al Capitalei a fost operat de urgență în această dimineață și i s-a montat un stent la inimă. Viorel Lis, în vârstă de 77 de ani, se află acum la terapie intensivă și este supravegheat de medici.

„De câteva zile, Viorel nu se simțea bine, pe fondul tuturor bolilor lui. Acum na, de la bal, la spital, așa este la noi. În această săptămână, trebuia să mergă la cardiolog, a tot amânat pentru că îi trecea cu medicamentație durerea, însă, de dimineață, s-a trezit înaintea mea și m-a strigat. A fost o durere insuportabilă în piept, care se lasă pe mâna stângă, transpirație… și atunci am știut! Se numește într-un fel, mi-a spus doctora, dar nu știu să spun, este un fel de preinfarct, care se transformă în infarct, dacă nu ajungea la timp la spital. Deja i-au pus stent la inimă, de dimineață”, a declarat Oana Lis, în exclusivitate la Antena Stars, relatează Spynews.

Soția lui Viorel Lis speră că totul va fi bine. Ea nu a putut intra să-l vadă, însă cadrele medicale o țin la curent cu starea de sănătate a partenerului ei. Oana Lis mărturisește că după ce a sunat la 112, Salvarea a venit destul de repede, astfel că a putut fi dus la spital și operat de urgență.

„Eu nu am putut intra, însă mi s-a comunicat că, deja, i s-a pus stent și acum este la terapie intensivă. Este speriat, durere, însă era conștient, acum să sperăm că totul evoluează ok. Îi rog pe toți telespectatorii să se roage pentru noi și în momentele astea, pentru că de fiecare dată oamenii au fost alături de noi și energia asta bună contează. Salvarea a venit repede, intervenția s-a făcut foarte repede, chiar dacă este duminică, eram foarte speriată. Până am ajuns eu cu mașină la spital, îi pusese deja stent. În operațiile astea și la vârsta aceasta, depinde cum evoluează de la o oră la alta. Important este să se facă bine”, a adăugat Oana Lis.

