În vizita sa neanunţată la Sevastopol, Putin a participat la inaugurarea unei şcoli de arte, în compania guvernatorului local instalat de Moscova, Mihail Razvojaiev, potrivit imaginilor difuzate de canalul de televiziune Rossia 1, care a prezentat o scurtă filmare în care şeful statului, în ţinută casual, merge alături de un grup de oficiali.

Vladimir Putin has arrived to 🇷🇺 -occupied Crimea to celebrate “the Day of the reunification of Crimea with Russia.”



You know, if Ukraine 🇺🇦 had long range weapons, we could all be celebrating “the Day of Vladimir Putins Unification with Eternal Sleep.” pic.twitter.com/CHxgDX8frZ — Jason Jay Smart (@officejjsmart) March 18, 2023

„Preşedintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin ştie să facă surprize. În sensul bun al cuvântului”, a scris guvernatorul Razvojaiev, într-un mesaj publicat pe Telegram.

Conform guvernatorului, în oraşul-port din Crimeea urma să fie inaugurată o şcoală de arte pentru copii, cu participarea liderului de la Kremlin prin videoconferinţă.

„Dar Vladimir Vladimirovici (Putin) a venit personal. El însuşi. La volan. Pentru că într-o zi istorică aşa cum e ziua de azi, el se află alături de Sevastopol şi locuitorii săi”, a adăugat Razvojaiev.

President Putin arrived in #Crimea to celebrate the anniversary of the annexation of the Peninsula pic.twitter.com/UnBrXad6o5 — Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 18, 2023

Putin, la volanul mașinii cu care a mers prin Sevastopol

De altfel, o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare pare să-l arate pe Putin urcându-se la volanul unei mașini în timpul vizitei sale din Crimeea, notează Sky News.

Razvojaiev, guvernatorul instalat la conducerea celui mai mare oraș din Crimeea, Sevastopol, a mai afirmat, în postarea lui de pe Telegram, că președintele Putin a fost cel care a condus mașina prin oraș.

Partea finală a acestui videoclip, distribuit Anton Gerașchenko, un consilier al Ministerului ucrainean de Interne, îl arată pe liderul rus urcând la volanul unei mașini după ce a dat mâna cu Razvojaiev.

It turns out Putin came to Crimea to open an art school.



At least that's what occupational authorities sY about his visit. And they report he drove there himself… pic.twitter.com/Namm0rOuyv — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 18, 2023

Vladimir Putin a semnat tratatul de anexare a peninsulei ucrainene Crimeea şi a oraşului-port Sevastopol pe 18 martie 2014, după două referendumuri separate în care locuitorii din Crimeea ar fi susţinut încorporarea acesteia în Rusia în proporţie de 96,77%, iar cei din portul Sevastopol – considerat un oraş cu statut federal – în proporţie de 95,6%. Aceste referendumuri au fost considerate ilegale de către Occident, care a impus sancţiuni Rusiei.

Vineri, în cadrul unei videoconferinţe privind dezvoltarea socio-economică a peninsulei, Putin a declarat că Rusia va face totul pentru a preveni ameninţările la adresa securităţii peninsulei şi a Sevastopolului.

Vizita lui Putin, la o zi după ce CPI a emis mandat de arestare pe numele lui

În afară de participarea la inaugurarea școlii de artă, liderul rus a vizitat și un centru pentru copii din Crimeea, anunță agenția de știri rusă de stat RIA Novosti, potrivit Sky News.

Locurile în care a mers în vizită liderul rus par să fi fost alese ca răspuns la mandatul de arestare al Curții Penale Internaționale (CPI) emis vineri pe numele său, pentru crime de război.

Mandatul de arestare îl acuză pe Vladimir Putin că poartă răpunderea penală pentru deportarea ilegală a sute de copii ucraineni în Rusia. Acesta este primul mandat emis împotriva unui lider al uneia dintre cele cinci state care sunt membre permanente în Consiliul de Securitate al ONU.

Potrivit guvernatorului Mihail Razvojaiev, Putin a luat un avion pentru a ajunge sâmbătă de la Moscova la Sevastopol și apoi a fost transportat în jurul orașului.

Pe lângă școala de artă și centrul pentru copii, Vladimir Putin a vizitat și situl arheologic de la ruinele orașului antic grec Chersonesos, potrivit presei ruse de stat.

Foto: EPA

