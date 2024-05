La mai bine de doi invadarea Ucrainei de către forțele armate ale Rusiei, Beijingul este un aliat vital pentru Moscova. A refuzat să condamne agresiunea militară rusă și a continuat schimburile comerciale în pofida sancțiunilor, spre nemulțumirea SUA și a Uniunii Europene.

Cu toate acestea, se pare că Vladimir Putin vrea mai mult din partea lui Xi Jinping. Dar oare liderul chinez este dispus să-și asume costul aprofundării acestui parteneriat, se întreabă corespondenta BBC News în China, Laura Bicker.

Un act de echilibristică

Poate că nu este surprinzător că liderul rus a ales China pentru prima sa călătorie în străinătate de la preluarea celui de-al cincilea mandat la Kremlin, după depunerea jurământului pe 7 mai. Această vizită de stat de două zile survine într-un moment în care relațiile sino-ruse sunt la „cel mai înalt nivel”, a declarat Putin într-un interviu acordat presei de stat din China. Liderul de la Kremlin s-a arătat interesat de filosofia chineză și a susținut că unii membri ai familiei sale învață mandarina.

Dar, în timp ce Putin se laudă cu „prietenia” sa cu Xi, liderul chinez are motive să-și facă griji.

SUA tocmai au anunțat o nouă serie de sancțiuni împotriva băncilor și companiilor din Beijing și Hong Kong care lucrează cu Moscova.

China nu vinde oficial arme Rusiei, dar, potrivit Washingtonului și Bruxellesului, o asigură cu tehnologie și componente esențiale pentru război. În timpul recentei sale călătorii la Beijing, secretarul de stat al SUA Antony Blinken a spus pentru BBC că statul chinez „alimentează cea mai mare amenințare” la adresa securității europene de la sfârșitul Războiului Rece.

Cu toate acestea, China insistă să se poziționeze drept parte neutră în războiul din Ucraina și susține în continuare că exporturile sale în Rusia nu încalcă sancțiunile.

Însă acuzațiile cu privire la sprijinirea Rusiei lui Putin au umbrit călătoria lui Xi în Franța, deturnând atenția de la ceea ce trebuia să fie o ofensivă de șarm.

Totodată, atât sino-scepticii, cât și „șoimii” chinezi devin din ce în ce mai zgomotoși, îndemnându-l pe Xi să exercite mai multe presiuni asupra omologului său rus, în timp ce Uniunea Europeană analizează o serie de tarife.

Și adevărul este că economia lentă a Chinei nu își poate permite această presiune din partea partenerilor comerciali. Cererea slabă pe plan intern o forțează să se concentreze spre piețele externe.

Toate acestea îl pun pe Xi Jinping într-o situație incomodă.

Identificarea limitelor

Cu câteva zile înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Putin și Xi au anunțat un parteneriat „nelimitat”. Acest lucru a avut sens pentru cei doi camarazi de arme în lupta lor ideologică împotriva Occidentului.

Beijingul vede în continuare în Moscova drept un instrument pentru remodelarea ordinii mondiale conduse de SUA. Comerțul dintre cele două părți este înfloritor. Gazele rusești constituie un beneficiu pentru China.

Cu toate acestea, pe măsură ce războiul se prelungește, parteneriatul sino-rus nu pare a fi atât de „nelimitat” pe cât pretind cei doi lideri de stat, mai ales Putin. În primul rând, acest termen aproape că a dispărut din presa de stat din China, constată BBC News.

Beijingul minimalizează „natura nelimitată” a parteneriatului său strategic cu Moscova, afirmă Zhao Tong, cercetător la Carnegie Endowment.

„Deși China susține obiectivul de a submina influența occidentală, nu este de acord cu unele dintre tacticile Rusiei, inclusiv cu amenințarea folosirii armelor nucleare. China este foarte conștientă de costurile reputației de a părea că oferă sprijin necondiționat Rusiei și își perfecționează mereu strategiile pentru a-și spori legitimitatea percepută pe scena globală”, spune cercetătorul chinez.

În recenta sa vizită în Europa, Xi a declarat că țara sa nu este „nici creatorul crizei, nici parte a acesteia”. Asta le spune și statul chinez propriilor cetățeni.

„Ucrainenii încă sângerează în tranșee”

Dar neutralitatea declarată de regimul de la Beijing nu înseamnă că simpatia pentru Ucraina este ușor vizibilă în mass-media extrem de cenzurată din China.

Mass-media de stat din China justifică în continuare invazia din Ucraina, numind-o represalii rapide din partea Moscovei împotriva expansiunii NATO.

Când artistul chinez Xu Weixin a văzut la televizor primele bomardamente care au lovit Kievul la sfârșitul lui februarie 2022, s-a simțit obligat să imortalizeze noul război.

„Nu am o armă, dar am un creion”, a spus el pentru BBC din studioul său din SUA. Primul său desen, un portret al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a avut un succes imens pe rețelele de socializare.

„De când a început războiul, pictez în fiecare zi. Nu m-am oprit nici măcar o zi, nici când am căpătat COVID, nici când am călătorit în străinătate. Am desenat în fiecare zi”, a adăugat el.

Deși arta sa nu a fost cenzurată în China, reacțiile pe care le-a atras l-au surprins. „Este destul de diferit de experiența mea anterioară. Când am pictat despre mineri, toate comentariile pe care le-am primit au fost pozitive. Chiar și picturile mele despre revoluția culturală au primit laude”, a subliniat Xu Weixin.

Dar, de data aceasta, unele reacții nu au fost pe măsura așteptărilor sale. „Este în regulă, doar le-am blocat. Unii dintre prietenii mei m-au dezamăgit pentru că au opinii diferite. Dar ce pot să fac? Cred că fac un lucru corect. Vreau să fiu un model pentru fiica mea”, a precizat el.

Vita Golod încă speră că adevărul va ajunge într-o zi la publicul chinez. Aflată la Kiev în momentul izbucnirii războiului, ea a decis să-și folosească fluența în mandarină pentru a traduce știrile din limba ucraineană.

„Am vrut să-i facem pe oameni să cunoască adevărul despre acest război, pentru că știam că la acea vreme nu existau agenții ucrainene de media sau agenții de comunicare în China”, a spus ea pentru BBC în timpul unei vizite la Beijing.

O echipă de aproximativ 100 de oameni a tradus știri, discursurile președintelui Zelenski și poveștile ucrainenilor de rând prinși în zona de război.

Acum, în calitate de președintă a Asociației Sinologilor Ucraineni, Vita Golod speră să organizeze o vizită în Ucraina pentru oamenii de știință chinezi, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea să vadă cu ochii lor distrugerile și, în cele din urmă, să ajute la exercitarea presiunilor asupra Rusiei. Își dă seama că acesta este un obiectiv ambițios, dar vrea să încerce. Fratele ei luptă în prima linie, iar părinții ei încă locuiesc în orașul lor natal, lângă Bucea.

„Oamenii din Ucraina încă suferă, încă se ascund în adăposturi, încă sângerează în tranșee. Ucraina are nevoie de sancțiuni împotriva Rusiei”, a declarat ea.

Până acum, munca Vitei Golod nu a fost cenzurată, ceea ce denotă o oarecare toleranță din partea guvernului chinez.

Xi insistă să se prezinte drept un om al păcii

Există și alte voci la Beijing care sugerează că ar putea apărea crăpături în relațiile dintre Xi și Putin.

Feng Yujun, director la Centrul de Studii Ruse și Central-Asiatice de la Universitatea Fudan, a prezis într-un articol publicat recent în The Economist că Rusia va pierde cu siguranță în Ucraina. Este o părere îndrăzneață în China.

La rândul său, Xi insistă să se prezinte drept un lider de stat care caută pacea.

În martie anul trecut, la doar câteva zile după vizita de stat pe care a efectuat-o la Moscova, liderul chinez l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și i-a spus că Beijingul „a stat mereu de partea păcii”. China a publicat, de asemenea, un plan de pace în 12 puncte care se împotrivește utilizării armelor nucleare.

Cu toate acestea, când Putin și Xi se vor întâlni joi și vineri, niciunul dintre ei nu va semnala probabil vreo schimbare semnificativă pe plan politic.

Dar, în timp ce Occidentul devine din ce în ce mai nerăbdător cu alianța dintre ei și eforturile lui Xi de a juca un rol de mediator sunt până acum fără succes, liderul de la Beijing va calcula riscul de a continua să stea „umăr la umăr” cu un paria internațional pe care l-a numit cândva prieten drag”, conchide BBC News.

