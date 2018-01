Liviu Dragnea a anunțat că votul de învestitură pentru Guvernul Dăncilă va fi pe 29 ianuarie. Miniștrii care vor forma noul Cabinet vor fi desmenați luni, în ședința Comitetului Executiv Național.

„Președintele a ales stabilitatea, în ciuda presiunilor partidelor din Opoziție de a refuza propunerea PSD și îi mulțumim. Intrarea într-o criză politică ar fi fost un lucru grav pentru România. PSD va guverna împreună cu ALDE, pentru a îndeplini programul de guvernare. Vom convoca Parlamentul în sesiune extraordinară, în așa fel încât pe data de 29 ianuarie să avem votul de învestitură în Parlament. Luni va fi convocat CExN PSD pentru a începe discuțiile în privința noului Cabinet”, a declarat Liviu Dragnea.

„Mulțumesc președintelui Iohannis Aștept să avem votul în Parlament, pentru că pentru noi este importantă punerea în aplicarea a programului de guvernare și să pregătim preluarea președinției Consiliului UE la 1 ianuarie 2019”, a spus Viorica Dăncilă.

Viorica Dăncilă a fost desemnată premier de Klaus Iohannis. Decizia a fost luată după ce președintele Klaus Iohannis a avut miercuri consultări cu toate partidele parlamentare și a primit trei propuneri de premieri: Viorica Dăncilă (PSD), Eugen Tomac și Siegfried Mureșan (ambii PMP).

„Am ascultat foarte multe opinii legate de desemnarea primului ministru. Am reușit între întâlniri să ascult și opiniile oamenilor simpli, să citesc mesaje inclusiv pe rețele de socializare. Sunt foarte multe opinii și foarte multe argumente. Sunt argumente legate de politica partidelor, sunt multe legate de politica internă a României, legate de politica externă și de securitatea României. Am ascultat și am citit cu atenție toate aceste opinii și argumente și le-am cântărit, fiindcă acum trebuie să decid. Dar ce fel de decizie este aceasta pe care trebuie să o iau? În primul rând, decizia trebuie să fie conformă cu Constituția și cu deciziile CCR în materie de desemnare și aici argumentul cel mai puternic este aritmetica parlamentară. În Parlament, după consultări, îmi este foarte clar: PSD dispune de o majoritate. Cântărind toate argumentele, am decis să dau PSD-ului încă o șansă și să desemnez persoana propusă de PSD, pe doamna Dăncilă”, a anunțat președintele, la Palatul Cotroceni, după consultările cu partidele parlamentare.