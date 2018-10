„A fost un moment ciudat pentru că Anca a plecat de acasă în ziua botezului să își facă părul și eu am plecat cu Noah la biserică. A rămas și fără baterie și i s-a făcut și rău. Stăteam în fața bisericii și încercam să o sun pe Anca. A fost ciudat”, a spus Adi Sînă, la Răi Da’ Buni.

Anca Serea spune că a fost foarte deranjată de zvonurile apărute în presă, cum că ea și Adi se vor despărți. „Am aflat destul de târziu despre această știre bombă din ziare. Nu m-a deranjat, Adi nici nu știa. M-a deranjat mai degrabă faptul că am considerat că am dreptul și eu la o opinie. Au speculat o chestie, dar nu m-a sunat nimeni să mă întrebe. Mi se întâmplă frecvent să nu am baterie la telefon, nu este o prioritate, atât timp cât știu că copiii mei sunt bine. Eu am avut ceva probleme de sănătate, am niște episoade, din păcate, dar nu e nimic grav și mi s-a făcut rău în ziua botezului.” , a spus și Anca Serea, la Răi Da’ Buni.

Anca Serea suferă de o anemie severă, care o trimite la spital o dată la câteva zile. Oricât de ocupată ar fi, cu cariera și cu cei 5 copii, vedeta trebuie să-și facă timp pentru tratamentul perfuzabil. Altfel, creierul nu i se mai oxigenează cum trebuie.

