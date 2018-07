Daniela Gyorfi, care recent a ajuns pe mâna medicilor, a suferit enorm la pierderea mamei sale.

Artista are și acum momente în care o plânge. Și mai mereu îi simte lipsa. În perioada scursă de la pierderea celei ce i-a dat viață, vedeta a fost în lacrimi și după animalele sale de companie, patru la număr, care-i umpleau casa.

La doar trei luni de la moartea mamei sale, cokerul său a decedat și el, acesta fiind apoi urmat și de Toby, un sharpei pe care-l primise cadou chiar de la iubitul său, George Tal. 'Pisica a murit și ea, de bătrânețe, iar o alta a fugit. Am mai avut încă una, dar am fost nevoiți să o dăm, întrucât a zgâriat-o rău pe Maria', a mai spus artista pentru Libertatea. Mărturisirea dureroasă a Danielei Gyorfi are legătură cu atmosfera instaurată în casa sa, în urma pierderilor suferite.

'De când a murit mama și s-au dus și câinii și pisicile, casa este goală. Am trait 15 ani înconjurată de animale, iar acum nu mai avem niciunul. S-au dus după mama… Erau atașate de ea. Ne-am gândit să luăm un câine, dar încă nu mă simt în stare. Pierderile suferite nu pot fi înlocuite. Trebuie însă să și putem să avem grijă de el. Maria e cea care vrea neapărat unul', a adăugat aceasta.

Maria și-a cunoscut fratele din Germania

Fetița Danielei Gyorfi și a lui George Tal a reușit să-și cunoască și fratele care trăiește în Germania, anul trecut.

'Pe Francisca (n.r. fiica lui George Tal din prima căsătorie), o știe de când era mica. Pe George (n.r. fratele acesteia) l-a cunoscut și pe el. Mă bucur că se înțeleg foarte bine. Maria abia așteaptă să meargă la ei, în Germania', a mai spus artista.

