Ca-n fiecare an, Maia Morgenstern are o perioadă foarte încărcată. Marea actriță vorbește despre proiectele sale, și despre dorința sa, de a veni mai repede primăvara.

Maia Morgestern este, fără îndoială, una dintre cele mai titrate actrițe ale noastre și nu numai. Regizorii o caută pentru a-i încredința noi proiecte. Iar actrița, neobosită ca de obicei, acceptă cam tot ce simte că i se potrivește. Numai în această perioadă, ea are cel puțin trei piese pe care joacă, și alte joburi pe care le onorează.

”E o perioadă încărcată, aglomerată, pentru că eu călătoresc mult, cu spectacole ce-mi sunt foarte dragi”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.

Spectacolul Elixir, Fierarii și Melcul îi sunt foarte dragi și se implică, așa cum de altfel o face mereu, cu o mare pasiune.

În acest peisaj viu colorat, Maia are însă aceeași dorință, ca în fiecare an, în luna martie.

”Momentul ăsta mi-e cel mai drag, promisiunea că o să vină primăvara. Încă nu s-a instalat, încă ne bântuie frigul și vremea rea, dar promisiunea există”, a completat aceasta.

O temă aparte pentru ea

Actrița a dezvăluit și care este una dintre temele care o ating și o sensibilizează cel mai mult.

”Vorbesc cu mare emoție despre proiectul cultural, spectacolul Melcul”, un text, o piesă ce vorbește despre oamenii ce stau alături de persoanele foarte în vârstă, cei care-i petrec cu răbdare, dragoste, înțelegere. E un subiect cu răsunet cu totul special în mintea, conștiința mea. M-am bucurat că mi s-a încredințat rolul Anei, care are grijă de două persoane în vârstă, până în ultima clipă. E o temă cu totul specială pentru mine”, a mai spus Maia Morgenstern.

Pentru Maia Morgenstern, potrivit propriilor mărturisiri, ziua este prea scurtă, iar cele 24 de ore nu-i ajung să termine ce are de făcut. Chiar dacă este la fel de neobosită și la 55 de ani, Maia Morgenstern primește semne când trebuie să facă și o pauză de odihnă.

