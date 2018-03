Celebra actriță Maia Morgenstern este la fel de neobosită și la 55 de ani. Cu toate acestea, Maia Morgenstern primește semne că are nevoie de odihnă.

Actrița cu zeci de premii la activ și numeroase roluri, este dedicată în totalitate meseriei sale. Viața sa înseamnă filme și teatru și foarte rar timp și pentru ea. Maia Morgenstern este implicată și acum în numeroase proiecte, cărora le face față cu brio, cu același devotament și talent actoricesc. Numai în această perioadă are reprezentații cu trei piese diferite și se pregătește să plece și în Olanda, la Rotterdam, cu una dintre ele. Pentru ea, potrivit propriilor mărturisiri, ziua este prea scurtă, iar cele 24 de ore nu-i ajung să termine ce are de făcut. Chiar dacă este la fel de neobosită și la 55 de ani, Maia Morgestern primește semne când trebuie să facă și o pauză de odihnă.

”Ziua e prea scurtă, nu-mi ajung 24 de ore. Trupul meu, ființa mea, din când în când apasă pe o frână și îmi spune stop, acum te vei odihni, vei sta puțin. Și așa se întâmplă. Semnele pe care mi le dă ființa mea, mintea mea, trupul meu, din când în când mă fac să mă opresc așa dintr-o goană nebună, prea exagerată. Există și obligațiile de management, la Teatrul Evreiesc de Stat, apoi obligațiile artistice. Sunt proiecte culturale, artistice. Am o perioadă aglomerată, încărcată”, a mărturisit actrița pentru Libertatea.

Călătorește mult, cu spectacolele ce-i sunt dragi

Maia Morgenstern a călătorit aproape în toată lumea, dar nu în vacanțe exotice ci în interes profesional.

”Călătoresc mult, cu spectacole ce-mi sunt foarte dragi. Chiar mă pregătesc să plec la Rotterdam. Am călătorit, dar nu în toată lumea, în Asia și America nu am fost cu acest spectacol, dar în Europa în foarte multe locuri, în Polonia, Elveția. Nu aș spune că am văzut lumea, nu o cunosc. Știu decât drumul către locul unde am de lucrat, de jucat”, a mai spus aceasta.

Recent, Maia Morgenstern a povestit cum a debutat în lumea teatrului. Cel care a îndrumat-o spre actorie a fost chiar tatăl său. Cariera sa a început însă cu un eșec.

”Eu am început cu un eşec. Am căzut la examenul de admitere la Facultate, la IATC. Apoi nu știam ce să fac. Dacă să continui sau nu. Dar nu voiam să stau acasă. Am început ca ”figurantă”, cu o piesă în idiș, la Teatrul Evreiesc de stat. Eu eram doar o căzătură la Actorie”, a povestit actrița

CITEȘTE ȘI:

VIDEO. Cicică din Solonț și-a făcut BMW dintr-un Opel: „Am cea mai frumoasă mașină din România”