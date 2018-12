Concret, cele nouă companii s-au înțeles să se coordoneze în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA) în perioada octombrie 2012 – noiembrie 2016.

Invitat la interviurile Libertatea, Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a confirmat în urmă cu două luni intenția de a amenda asigurătorii pentru practicile în domeniul RCA.

Amenzile au fost aplicate astfel:

1. Allianz – Ţiriac Asigurări SA 43.442.939 lei

2. Asigurarea Românească – Asirom Vienna Insurance Group SA 36.970.408 lei

3. Societatea Asigurare-Reasigurare Astra Asigurări SA 22.037.026 lei

4. Carpatica Asig SA 26.858.238 lei

5. Euroins România Asigurare-Reasigurare SA 6.346.453,60 lei

6. Generali România Asigurare Reasigurare SA 21.445.106 lei

7. Groupama Asigurări SA 35.378.902 lei

8. Omniasig Vienna Insurance Group SA 40.529.090 lei

9. Uniqa Asigurări SA 13.570.597 lei

10. UNSAR 160.436 lei.

Companiile au participat la un schimb de informații sensibile din punct de vedere comercial referitoare la intenţiile acestor societăţi de a majora tarifele RCA.

Această practică concertată a fost facilitată de UNSAR.

În perioada octombrie 2012 – noiembrie 2016 societăţile de asigurare nu şi-au mai stabilit în mod independent tarifele, ci au acţionat concertat pe piaţă, ţinând cont de discuţiile de a-şi majora tarifele purtare în cadrul asociaţiei.

În cadrul investigaţiei, Euroins a recunoscut în integralitate fapta anticoncurenţială şi a furnizat, în cadrul procedurii de clemenţă, o serie de documente şi informaţii ce au avut o contribuţie semnificativă la probarea acesteia şi, ca urmare, a beneficiat de o reducere a amenzii.

În cazul societăţilor Astra şi Carpatica, Consiliul Concurenţei a luat în considerare o perioadă mai redusă de încălcare a legii, respectiv până la momentul în care Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) le-a retras autorizaţia de funcţionare. Cele două se află în faliment.

Șoferii din România au protestat de mai multe ori în ultimii ani împotriva scumpirii galopante a polițelor RCA.

În perioada 2013-2016, sectorul asigurărilor din România s-a confruntat cu mai multe probleme. Astra Asigurări și Carpatica Asig au intrat în faliment, iar mai multe dosare penale au fost deschise.

Companiile au fost acuzate că s-au coordonat în privința scumpirilor de până în 2016.

„Cazul e legat de disfuncționalități pe care le-am identificat noi în piață pentru că am avut o analiză de piață. Și legat de acea analiză am găsit o serie de probleme în piață, plus că am mai avut niște semnale din piață, e adevărat.

Deci am cuplat informații pe care le-am strâns noi cu sesizări primite din partea unor actori. Este legat de perioada de dinainte de schimbarea cadrului legislativ.

Prețurile creșteau foarte mult, era o creștere continuă, mult peste rata inflației a prețului la RCA și deși prețurile astea creșteau mult, companiile încasau mai puțin decât plăteau, deci piața nu era echilibrată, cu toate creșterile astea de preț”, spunea Chirițoiu în data de 24 octombrie.