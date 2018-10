Bogdan Chirițoiu a explicat că investigația preliminară a experților a propus deja sancțiuni în cazul companiilor care s-ar fi înțeles 'să țină la preț' dar cuantumul acestora va fi stabilit de abia după ce reprezentanții firmelor vizate își vor spune punctul de vedere și vor aduce argumente și probe în apărare.

'Investigația se termină în curând, pe 4 noiembrie sunt audierile, companiile se apără și își prezintă argumentele. Pe raportul de sancționare vin și spun de ce nu ar trebui sancționate sau sancționările să fie mai mici.

Cazul e legat de disfuncționalități din piață, am avut analiză, am avut și sesizări din piață. Prețurile creșteau foarte mult, peste rata inflației, cu toate asta companiile încasau mai puțin decât plăteau. Am intervenit întâi legislativ, măsurile s-au aplicat mai strict, ASF-ul și noi am venit cu propuneri de modificare a legislației și cred că au ajutat la stabilizarea pieței, au fost și două falimente între timp (două dintre companii, n.r.). Am deschis și o investigație, care se va finaliza luna următoare' a precizat Bogdan Chirițoiu.