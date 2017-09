Scandalul anului în rockul românesc! Fapt fără precedent în biz-ul muzical, Cristi Minculescu a părăsit Iris luând cu el…istoria trupei. Spre uimirea tuturor, solistul și cei ce l-au urmat din vechea trupă în noul său drum muzical, se prezintă mai nou Iris 4Ever.

Mai mult, în luna și în același loc când trupa Iris, primenită după atâtea demisii, a hotărât să se prezinte publicului și să sărbătorească 40 de ani de activitate împreună, va cânta și ”copilul” lui Minculescu, Iris 4 Ever.

Scindarea veteranei trupe rock anunță un război urât în fața fanilor dar și a instanței de judecată unde se pregătește un proces lung și care va face să pălească definitv frumoasa floare a rockului nostru. În războiul de guerilă menit să așeze o stare de confuzie asupra opiniei publice, când laudele au început să curgă la adresa lui Minculescu, care a început să recomande fanilor, pe mijloacele online ”Iris oficial”, nu lăuda în semn de fair play fosta sa trupă, ci, de fapt, anunța că și el se va prezenta cu populara titulatură muzicală.

Ca și naționala de fotbal, trupa supranumită ”Naționala de rock a României” se luptă de ani buni să-și revină, formația fiind discreditată de însăși cei care au făcut faimă pe spatele său. ”Minculescu e la fel de prăfuit așa cum era și înainte, asta e felul său, întotdeauna strică ceva, de aceea n-o să facă nimic, niciodată. Marca e la mine, numele Iris e copilul meu. Adun toate aceste probe pentru că trebuie să răspundă în instanță pentru ilegalitate pe care o face. Știe că nu are voie și încalcă regulile cu bună știință având un interes. Gata, nu-l mai las să-și bată joc!”, ne-a declarat în exclusivitate Nelu Dumitrescu (FOTO stânga) membru fondator și deținător al mărcii Iris care, în efortul de a redresa trupa s-a aliat cu Nuțu Olteanu, primul chitarist din istoria grupului. De partea cealaltă, Iris 4 Ever, proiectul lui Cristi Minculescu, consideră că este parte din istoria Iris și îndreptățit să o continue în felul său: ”Adevăratele povești de dragoste nu se încheie niciodată. Punem virgulă, nu punct unei istorii ce se scrie acum,din linia întâi. Ține minte…sfârșitul nu-i aici!”