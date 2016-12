Benone Sinulescu este un exemplul nu doar pe scenă, pentru tinerii săi colegi. Cântăreața de muzică populară, Maria Olteanu a pus murături făcute după rețeta artistului.

Cântăreața de muzică populară, Maria Olteanu, care-i face concurență prin podoaba sa capilară, dar și prin talentul artistic, Mariei Dragomiroiu, obișnuiește să se aprovizioneze pe timp de iarnă cu tot ce are nevoie.

Artista petrece ceva timp în bucătărie și ca-n fiecare an, pune legume la murat.

Ea a împrumutat rețeta chiar de la colegul său de scenă, Benone Sinulescu. Acesta este cunoscut prin îndemânarea pe care o are în treburile gospodărești, dar și prin castraveții săi miraculoși, pe care-i cultivă, și care sunt buni pentru diabet.

”Am un prieten la Viena, care era foarte bolnav, avea diabet în stare avansată. Un medic însă l-a sfătuit să lase toate pastilele și să facă exact ce-i spune el. Mai precis, să consume mereu salată de castraveți obișnuiți, combinată cu unul amar, în fiecare zi, toată toamna, iarna și la primăvară. Acum o lună de zile am vorbit cu el și deja este foarte bine. Și eu am recoltat astfel de castraveți. Am luat multe semințe, de la Societatea de cercetări a legumelor de la Buzău, pe care le-am și împărțit cui a avut nevoie și mi-a cerut. În grădina mea, am cultivat cam tot ce s-a putut. Una e să mănânci legume netratate și alta să consumi ce e în comerț”, spunea Benone Sinulescu pentru Libertatea.