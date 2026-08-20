Am ieșit pe străzile din București și am invitat trecătorii să vorbească despre modul în care încearcă să renunțe la obiceiuri pe care le consideră mai puțin benefice și despre strategiile pe care le folosesc atunci când vor să facă schimbări în viața lor. Răspunsurile variază de la disciplină și ambiție până la înlocuirea unui obicei cu altul sau căutarea unor alternative care să îi ajute să își atingă obiectivele pas cu pas.

În videoclipul de mai jos, aceste perspective sunt completate de explicațiile lui Mihai Bundoi, Head Scientific & Medical Affairs la Philip Morris România. El vorbește despre conceptul de reducere a riscurilor, o abordare care pornește de la ideea că, atunci când schimbarea completă nu este posibilă imediat, orice pas care contribuie la diminuarea efectelor negative ale unui comportament poate conta. Discuția pune accent pe informare, pe evaluarea opțiunilor disponibile și pe importanța deciziilor bazate pe dovezi.

Discuția aduce în prim-plan o idee simplă: schimbările importante sunt adesea rezultatul unor pași mici și consecvenți, iar progresul se construiește în timp, nu prin soluții perfecte sau universal valabile.

Articol susținut de Philip Morris România

