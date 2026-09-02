Program TV „Insula Iubirii” 2026

Sezonul 10 aduce din nou în prim-plan cupluri care acceptă să își testeze relațiile într-o destinație exotică, departe de viața de zi cu zi. Pe parcursul emisiunii, aceștia sunt puși în situații care le pot testa încrederea și sentimentele.

„Insula Iubirii”, sezonul 10, va putea fi urmărit de două ori pe săptămână, la Antena 1, telespectatorii urmând să descopere în fiecare ediție noi momente din aventura cuplurilor aflate în Thailanda.

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Zile de difuzare „Insula Iubirii” 2026

„Insula Iubirii”, sezonul 10, va fi difuzată de două ori pe săptămână la Antena 1. Telespectatorii vor putea urmări emisiunea vinerea și sâmbăta.

În fiecare ediție, cuplurile participante vor continua experiența din Thailanda, iar publicul va descoperi noi momente din testul la care acestea s-au supus.

La ce oră începe „Insula Iubirii” 2026

Prima ediție săptămânală a emisiunii începe vinerea, la ora 20:30. Cea de-a doua ediție este programată sâmbăta, de la ora 20:00. Astfel, cei care vor să urmărească toate episoadele sezonului 10 trebuie să își rezerve serile de vineri și sâmbătă pentru „Insula Iubirii”.

Unde se poate urmări online „Insula Iubirii” 2026

Pe lângă difuzarea la televizor, „Insula Iubirii” poate fi urmărită și online. Emisiunea este disponibilă pe AntenaPLAY, platforma online a Antena 1, iar conținutul show-ului poate fi găsit și pe canalul de YouTube al postului Antena 1.

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