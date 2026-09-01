Prin opoziție, marxismul a fost o doctrină elaborată în secolul XIX, care a stat la baza regimurilor comuniste, care au restrâns brutal libertățile și drepturile omului. Chiar PNL a fost interzis în România după Al Doilea Război Mondial de regimul comunist/socialist instalat de URSS în țara noastră. Iar neo-marxismul este un curent de gândire din zilele noastre, care pleacă tot de la ideile lui Karl Marx și le dezvoltă și adaptează la societatea modernă. Acest curent de gândire este asociat frecvent în dezbaterile politice cu așa-zisul progresism.

Care e dilema actuală a PNL și cum ne afectează și pe noi, ne-membrii PNL?

Din 2019 încoace, PNL a jucat un rol major în guvernarea României. Alături de PSD (și ceilalți aliați la unele dintre guvernările din acești ani), ei sunt co-responsabili pentru actualul dezastru economic și social, incluzând: creșterea fără precedent a urii și dezbinării sociale, a extremismului și simpatiei față de regimuri totalitare; deficite gemene uriașe (de cont curent și al bugetului de stat); creșterea datoriei publice a României la peste 220 miliarde Euro, doar dobânzile împovorând acum bugetul de stat cu peste 12 miliarde Euro/an; cea mai mare inflație din UE; prăbușirea consumului și a încrederii în relansarea curând a economiei; vulnerabilități în apărarea țării de drone chiar și la peste 4 ani și jumătate de la începerea războiului din Ucraina, etc.

Personal, ca fost votant PNL, cred cu tărie că un partid responsabil ar fi trebuit să se preocupe în primul rând de repararea măcar a unora dintre acele daune imense și rezolvarea măcar parțială a problemelor grave cu care se confruntă țara! Și abia în secundar de scorul la următoarele alegeri! Din păcate, sub conducerea lui Ilie Bolojan, PNL a făcut fix invers…

Viteazul din studiourile TV, Ciprian Ciucu (preocupat mult mai mult de jocurile de putere din partid decât de obligațiile asumate față de bucureșteni, ca primar general) ne mințea pe 3.05.2026 că “lipsesc între 5 și 10 voturi” pentru ca moțiunea AUR+PSD contra Guvernului Bolojan să fie respinsă. Evident, adevărul i-a explodat în față peste doar 2 zile: moțiunea a fost votată de un număr copleșitor de 281 de parlamentari… Apoi Bolojan a făcut o ședință-fulger la PNL în care a impus oficial noua linie a partidului, continuată până la congresul organizat tot pe repede-înainte în 21.06.2026, dar și ulterior: ne-asumarea răspunderii de a repara proasta guvernare Nicu+Marcel, trecerea în opoziție față de PSD și Președintele Nicușor Dan, orientarea spre stânga a partidului, spre USR și neo-marxism.

Am urmărit (parțial) spectacolul congresului extraordinar al PNL din 21.06.2026, precum și unele din numirile de persoane cu funcții de conducere, la acel congres dar și ulterior. Nu m-a preocupat disputa juridică dintre cele două tabere (pro și anti-Bolojan), doar am luat act de aparențele de nelegalitate certificate de unele instanțe de judecată. Dar am reținut ca fiind definitorie pentru tabăra Bolojan declarația Oanei Gheorghiu (promovată atunci ca vicepreședinte, după ce nu apucase să fie anterior congresului nici măcar simplu membru), despre cum ea este „parte din sistemul ong-ist, sorosit, globalist și, mai ales, neo-marxist care, iată, a venit azi să pună stăpânire pe PNL”. Am presupus că a dorit să facă o ironie. Totuși, dincolo de glumițe, orientarea spre stânga și neo-marxism a echipei Bolojan poate fi dedusă și din alte realități/fapte concrete:

-încă din iunie 2025, la formarea guvernului, Bolojan a ocupat 3 din cele 4 locuri de miniștri ale PNL cu oameni mai degrabă progresiști în gândire. Apoi, în surdină, a numit astfel de oameni în mai multe poziții din liniile 2 și 3 din administrație, care prin algoritm aparțineau PNL;

-principalele măsuri la guvernare ale echipei Bolojan au fost de stânga (creșteri de taxe și impozite), iar nu de tip liberal (reducerea birocrației, stimularea economiei prin sprijinirea libertății economice, încurajarea liberei inițiative/antreprenoriatului, consolidarea capitalului românesc etc.).

Mi se pare că, astfel, Bolojan a trădat esența identității liberale a PNL, cu care chiar el defilase prin videoclipuri electorale la alegerile parlamentare din 1.12.2024, după ce a preluat conducerea interimară a partidului în data de 25.11.2024.

Am scris deja despre cât de sofisticată a fost propaganda/comunicarea echipei Bolojan începând din primăvara lui 2026. Prin urmare, nu m-a mirat că o bună parte din PNL a fost aproape îmbătat, până la pierderea contactului cu realitatea României, care avea și are nevoie de o bună guvernare AZI, iar nu de jocuri politicianiste/electorale, la doar un an și jumătate de la precedentele alegeri parlamentare. Cred că pe Bolojan l-a ajutat foarte mult în interiorul PNL și eroarea președintelui Nicușor Dan de a-l desemna candidat la funcția de prim-ministru pe Adrian Veștea, precum și modul în care a făcut acea desemnare, pe 14.06.2026. Am mai scris despre asta, nu reiau acum.

Mi se pare important pentru noi toți că, oferind majorității din PNL perspectiva iluzorie a câștigării următoarelor alegeri parlamentare și prezidentiale, Bolojan a folosit această majoritate din partid într-un joc personal și contrar intereselor României de a fi mai bine guvernată acum, în actualul context dificil pentru țară. Nu a fost, deci, o simplă chestiune în interiorul partidului, între pnl-iști, ci o manevră care i-a permis lui Bolojan ca, speculând arhitectura de vot în Parlament, imperfecțiunile Constituției și slăbiciunile Președintelui Nicușor Dan, să blocheze în iunie 2026 învestirea unui nou guvern. Astfel, Bolojan a rămas aproape 4 luni la Palatul Victoria fără a mai avea legitimitate constituțională, după ce guvernul său fusese demis, conform art. 110 din Constituție, încă din 5.05.2026.

Azi, după 15 luni de guvernare a lui Bolojan (asistat de un ministru al finanțelor fără studii în economie/finanțe), unii economiști independenți consideră că România este tot în buza falimentului (cu care Bolojan speria investitorii în nefericitul interviu la Bloomberg din 14.08.2025). Însă opțiunile viitorului prim-ministru, oricare ar fi el, au fost dramatic împuținate între timp. Cea mai importantă mi se pare erodarea răbdării populației supuse depresiei colective, care vine, printre altele, din reducerea veniturilor reale și creșterea prețurilor în această perioadă, la pachet cu lipsa unei perspective optimiste (adică nu se vede încă așa-zisa luminiță de la capătul tunelului).

Concluzie

Cred că Președintele Nicușor Dan, fiind responsabil conform art. 80 din Constituție să vegheze la buna funcționare a autorităților publice (inclusiv a Guvernului) și având în spate voturile a peste 6,1 milioane de cetățeni în 18.05.2025, este obligat, conform Constituției, să desemneze imediat un candidat bun la funcția de prim-ministru, pentru a debloca actuala criză politică.

Considerându-se el a fi de vreo 100 de ori mai informat decât noi, oamenii obișnuiți, prezum că a înțeles foarte bine jocul lui Bolojan și al susținătorilor lui și sper că își va face datoria față de țară, în pofida linșajului mediatic (mai ales din online) la care a fost supus de tabăra pro-Bolojan.

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