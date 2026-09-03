Ce este ROeID și la ce poate fi folosit

ROeID este sistemul de identitate digitală dezvoltat pentru autentificarea cetățenilor în serviciile electronice ale administrației publice. Pentru crearea contului este nevoie de un smartphone cu Android sau iPhone și de cartea de identitate. Întregul proces se face în aplicația ROeID și presupune fotografierea actului, realizarea unui selfie și câteva verificări video prin care sistemul confirmă identitatea persoanei.

În loc să își creeze conturi și parole diferite pentru fiecare platformă a statului, utilizatorul poate folosi aceeași identitate digitală oriunde este disponibilă opțiunea „Autentificare cu ROeID”. Potrivit platformei oficiale ROeID, sistemul este interconectat, între altele, cu Ghișeul.ro, Punctul de Contact Unic Electronic, ANRE și platforme ale unor autorități locale. Crearea identității digitale este gratuită și se poate face de pe telefon, fără deplasarea la un ghișeu.

De ce ai nevoie pentru a-ți crea contul ROeID

Înainte de înregistrare trebuie să ai la îndemână cartea de identitate și un telefon smartphone cu Android sau iOS, pe care să instalezi aplicația oficială ROeID. Telefonul va fi folosit atât pentru fotografierea actului de identitate și realizarea selfie-ului, cât și pentru verificările video necesare validării.

Cum îți faci cont ROeID de pe telefon, în 5 pași. Ai nevoie doar de smartphone și cartea de identitate
Imagine generată de AI

Autoritatea pentru Digitalizarea României precizează că în aplicație sunt necesare doar câteva minute pentru transmiterea informațiilor necesare obținerii identității digitale.

Primul pas: fotografiezi cartea de identitate

După deschiderea aplicației începe procesul de înrolare și de completare a datelor personale. Utilizatorul trebuie să fotografieze cartea de identitate. Din document sunt extrase informații precum numele, prenumele, CNP-ul, seria și numărul actului, care vor fi folosite ulterior pentru verificarea identității.

Este important ca fotografia să fie clară, iar documentul să fie bine luminat și să nu existe reflexii care să împiedice citirea datelor.

Al doilea pas: faci un selfie

Aplicația solicită apoi realizarea unei fotografii selfie. Imaginea este utilizată pentru compararea feței persoanei care face înregistrarea cu fotografia existentă pe cartea de identitate.

Fotografia trebuie făcută astfel încât fața să fie vizibilă clar.

Al treilea pas: filmezi un videoclip și miști capul

Urmează o verificare video. Aplicația îi cere utilizatorului să miște capul în trei direcții alese aleatoriu. În timpul filmării este important ca ambii ochi să rămână vizibili și fața să nu iasă din cadrul afișat pe ecran. ADR recomandă ca mișcările să nu fie exagerate și utilizatorul să poată vedea în permanență telefonul cu ambii ochi.

Potrivit informațiilor oficiale ROeID, procesul de verificare presupune realizarea unui film de aproximativ 20 de secunde.

Al patrulea pas: filmezi cartea de identitate

Procesul continuă cu filmarea cărții de identitate în fața camerei telefonului. În această etapă, utilizatorul trebuie să păstreze și propria față vizibilă, iar documentul să fie poziționat cât mai corect în dreptunghiul indicat de aplicație pe ecran.

Este necesar actul de identitate în original.

Al cincilea pas: citești textul afișat pe telefon

Ultima etapă de verificare este o înregistrare audio-video. Aplicația afișează câteva cuvinte pe ecran, iar utilizatorul trebuie să le citească răspicat și clar în fața camerei. Autoritatea pentru Digitalizarea României recomandă ca persoana să nu se grăbească și să nu apropie excesiv telefonul. Fața trebuie să rămână vizibilă în timp ce textul este citit.

Cum îți faci cont ROeID de pe telefon, în 5 pași. Ai nevoie doar de smartphone și cartea de identitate
Românii își pot crea direct de pe telefon un cont ROeID, folosit pentru autentificarea pe platformele publice care acceptă identitatea digitală. Sursă foto: Autoritatea pentru Digitalizarea României.

După finalizarea acestor verificări, informațiile sunt trimise pentru validarea identității.

Cât durează aprobarea contului ROeID

Înscrierea propriu-zisă în aplicație durează doar câteva minute, potrivit ADR. Validarea nu este însă neapărat instantanee. În mod obișnuit, aprobarea identității digitale durează între 24 și 72 de ore lucrătoare. În perioadele în care există un număr mare de solicitări, termenul poate fi mai mare.

După aprobarea identității, telefonul pe care a fost instalată aplicația este utilizat și ca al doilea factor de autentificare. Atunci când utilizatorul încearcă să intre într-un serviciu online cu ROeID, pe telefon poate primi o notificare prin care autorizează autentificarea.

Ce faci dacă înregistrarea ROeID este respinsă

Una dintre cele mai frecvente cauze pentru care procesul nu poate fi validat este calitatea imaginilor trimise. ADR recomandă realizarea fotografiilor într-un loc bine luminat, cu sursa de lumină aflată în spatele camerei telefonului, nu în spatele persoanei.

Trebuie evitate și reflexiile luminoase pe cartea de identitate. În timpul filmării, actul trebuie prezentat în original, iar cuvintele afișate pe telefon trebuie citite tare, clar și răspicat. Persoana trebuie să rămână vizibilă în imagine pe tot parcursul înregistrării.

Ce se întâmplă dacă îți schimbi telefonul

Contul ROeID este legat și de telefonul folosit ca al doilea factor de autentificare. Dacă utilizatorul trece pe un alt telefon, trebuie reluat procesul de înregistrare pentru activarea aplicației pe noul dispozitiv.

După aprobarea identității pe noul telefon, aplicația ROeID instalată pe vechiul dispozitiv este dezactivată, iar notificările de autorizare nu mai sunt trimise acolo.

Unde poate fi folosit ROeID

Identitatea digitală poate fi utilizată pe platformele care oferă opțiunea de autentificare prin ROeID. Autoritatea pentru Digitalizarea României explică sistemul prin comparație cu butoanele de autentificare Google sau Facebook folosite pe site-urile private: utilizatorul are o singură identitate pe care o poate folosi în mai multe servicii publice.

ROeID este deja interconectat cu Ghișeul.ro, PCUe, ANRE și cu platforme ale unor administrații locale, iar lista serviciilor compatibile poate fi consultată pe site-ul oficial ROeID. În plus, ROeID este necesar și pentru accesarea portalului eSănătatea Mea, lansat de CNAS, unde utilizatorii își pot consulta dosarul medical, rețetele, biletele de trimitere, consultațiile și serviciile decontate, dar și programările medicale disponibile online.

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