De ce este important cât fierbe zacusca

În multe gospodării, pregătirea zacuștii ocupa aproape o zi întreagă de toamnă. Vinetele și ardeii trebuie copți, curățați și lăsați la scurs, ceapa trebuie tocată, călită, iar roșiile trebuie transformate în suc sau pastă, dacă nu am făcut asta deja.

Rețetele diferă și ele destul de mult. Zacusca de vinete este cea mai cunoscută, dar există și zacuscă de ciuperci, de fasole sau de dovlecei. Unele familii folosesc mai mult ardei copt, altele preferă o cantitate mai mare de vinete. Chiar și textura poate fi diferită.

Timpul de fierbere este și el important.

Legumele folosite la zacuscă au multă apă. Chiar dacă vinetele și ardeii au fost copți, în pulpa lor rămâne suficient lichid pentru a subția compoziția. Roșiile sau sucul de roșii conțin și ele o cantitate importantă de apă. În timpul fierberii, acest lichid se evaporă treptat. Pe măsură ce zacusca scade, gustul devine mai intens și mai uniform.

Zacusca insuficient fiartă curge de pe felia de pâine și poate lăsa în farfurie o zeamă roșiatică. Gustul este parcă și el diluat. În schimb, dacă fierbe prea mult, preparatul se îngroașă excesiv, se închide la culoare. După răcire va deveni și mai tare.

Scopul nu este, așadar, să obții cea mai densă zacuscă posibilă, ci una care se ține pe lingură și se întinde ușor, fără să fie apoasă.

Cât timp se fierbe zacusca

Zacusca are nevoie de o fierbere lentă pentru ca legumele să-și îmbine aromele, iar compoziția să capete consistența potrivită. Cât timp se fierbe zacusca depinde de cantitate și de câtă apă conțin ingredientele, însă preparatul este gata atunci când a scăzut suficient, nu mai lasă zeamă, iar uleiul începe să apară la suprafață.

Pentru o zacuscă obișnuită de vinete, făcută din legume deja coapte și bine scurse, fierberea propriu-zisă durează adesea între o oră și două ore din momentul în care toate ingredientele au fost puse împreună.

Așadar, timpul este doar un reper, nu se poate spune cu precizie. Dacă rețeta spune că zacusca trebuie fiartă o oră, dar în oală există încă zeamă, nu este gata. La fel, dacă o cantitate mai mică de zacuscă s-a legat după 50 de minute, nu trebuie continuată fierberea doar pentru a respecta neapărat timpul indicat.

Un ceaun mare are nevoie de mai mult timp decât o cratiță cu câteva kilograme de zacuscă. Contează și forma vasului. Într-o cratiță largă, apa se evaporă mai repede. Într-o oală înaltă și îngustă, compoziția scade mai greu, chiar dacă focul este la fel de puternic.

Nici intensitatea focului nu trebuie ignorată. Zacusca se fierbe la foc mic sau potrivit, fără clocot puternic. Un foc mare nu scurtează timpul de preparare. Partea de jos se poate arde, în timp ce restul compoziției rămâne încă prea lichidă.

O zacuscă încă apoasă clocotește repede și face multe bule mici. Pe măsură ce se îngroașă, bulele devin mai mari, apar mai rar și se sparg cu putere. Se spune adesea că zacusca începe să ”pufăie”. În această etapă poate stropi, iar fundul cratiței se poate arde foarte ușor, așa că trebuie amestecată mai des.

Cum îți dai seama că zacusca este fiartă suficient – Sursă foto: Shutterstock

Cum îți dai seama că zacusca este fiartă suficient

Cel mai cunoscut semn este apariția uleiului la suprafață. Spre sfârșitul fierberii, acesta începe să se vadă mai întâi pe marginea cratiței, apoi în câteva puncte lucioase printre legume. Acesta este un semn că o bună parte din apa legumelor s-a evaporat.

Un alt semn prin care știi că zacusca este fiartă, cunoscut printre gospodine din generație, în generație, este cel cu lingura de lemn.

Trece lingura de lemn pe fundul cratiței, de la o margine spre cealaltă. Dacă se vede fundul vasului timp de două sau trei secunde, înainte ca zacusca să curgă la loc, preparatul este aproape gata. Dacă locul se acoperă imediat, înseamnă că amestecul este încă prea lichid. Această verificare poate fi făcută și în rețetele de zacuscă pregătită cu foarte puțin ulei, în care apariția uleiului la suprafață este mai greu de observat.

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Și felul în care zacusca cade din lingură oferă un indiciu bun. La început curge ușor, aproape ca un sos. Când este fiartă, cade mai greu, dar rămâne suficient de moale pentru a fi întinsă. Nu trebuie lăsată până devine tare în oală, pentru că se va mai îngroșa pe măsură ce se răcește.

Testul cu farfuria

Cea mai clară verificare se poate face cu o farfurie rece. Pune pe ea o lingură de zacuscă și așteaptă două sau trei minute. Dacă în jur se strânge un lichid subțire, roșiatic, compoziția mai trebuie fiartă. Las-o pe foc încă 10-15 minute, amestecând des, apoi repetă testul.

Dacă zacusca rămâne legată și nu lasă zeamă pe farfurie, înclină ușor vasul. Preparatul trebuie să alunece încet, nu să curgă repede. La margine pot apărea câteva picături de ulei.

Testul lingurii

Unele gospodine folosesc și testul lingurii lăsate în mijlocul cratiței. Dacă lingura de lemn rămâne dreaptă, zacusca este considerată suficient de fiartă. Este un reper vechi, dar nu unul foarte precis. Zacusca de fasole sau o compoziție mai densă poate susține lingura înainte să fie complet fiartă. În schimb, o zacuscă făcută cu bucăți de ardei, poate fi gata chiar dacă lingura se înclină.

Sfaturi pentru o zacuscă gustoasă

Calitatea legumelor contează mai mult decât condimentele pe care le folosim. Ardeii și gogoșarii trebuie să fie copți și cărnoși, iar vinetele să aibă pulpa deschisă la culoare, fără multe semințe. Roșiile foarte apoase pot fi fierte separat până se transformă într-un suc mai gros.

Coacerea ardeilor și a vinetelor dă gustul caracteristic zacuștii. Coaja trebuie rumenită suficient pentru a se desprinde ușor, dar pulpa nu trebuie arsă. Orice bucată carbonizată rămasă printre legume poate da amăreală.

După curățare, ardeii și vinetele se lasă la scurs. Ceapa se gătește la foc mic, până se înmoaie. Nu trebuie prăjită până se rumenește puternic. În zacuscă, ceapa arsă se simte imediat și nu mai poate fi acoperită de celelalte ingrediente.

Pentru fierbere este potrivit un vas larg, cu fund gros. Suprafața mare ajută apa să se evapore, iar fundul gros reduce riscul ca preparatul să se prindă. Dacă se folosește un ceaun, focul trebuie menținut constant și nu foarte puternic.

Legumele pot fi tocate cu cuțitul sau trecute prin mașina de tocat. Blenderul trebuie folosit cu atenție, deoarece poate transforma totul într-un piure foarte fin. O zacuscă în care se mai simt bucățele mici de ardei și vinete are o textură mai plăcută.

Sarea se adaugă treptat și se potrivește definitiv spre final. Pe măsură ce zacusca scade, gustul sărat devine mai puternic. Foile de dafin se scot înainte ca preparatul să fie pus în borcane, deoarece pot da amăreală dacă rămân mult timp în compoziție.

Zahărul nu este necesar într-o zacuscă făcută din ardei și roșii bine coapte. Dacă roșiile sunt foarte acre, se poate adăuga puțin, doar cât să reducă aciditatea simțită la gust. Nu ar trebui ca zacusca să se simtă dulce.

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Rețetă de zacuscă de vinete și ardei

Rețetă de zacuscă de vinete și ardei – Sursă foto: Shutterstock

Ingrediente

3 kg vinete;

1 kg ardei gras;

2 kg gogosari;

1 kg ceapa;

500 ml ulei;

1 litru suc de roşii;

1 lingură zahăr;

1 linguriță boabe de piper;

2 foi dafin;

sare.

Mod de preparare

Se pun la copt vinetele, ardeii și gogoșarii. Se curăţă apoi de pieliţa arsă, de seminţe și filamente și vinetele se lasă la scurs. Apoi, toate se toacă la cuţit.

În ulei, se pune ceapa tocată mărunt, trecută prin răzătoare sau tăiată la robot. După ce s-a înmuiat puţin, se adaugă legumele coapte și tăiate.

Se adaugă sucul de roșii, foile de dafin și piperul. Se lasă la fiert în jur de 50 de minute pâna scade bine, după care se potrivește de sare și se adaugă zahărul, după gust, dacă este cazul.

Zacusca se pune fierbinte în borcane, se pun capacele și se întorc cu gura în jos, lăsându-le să se răcească.

Sursă foto: Shutterstock

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