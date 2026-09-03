Monedele cu Donald Trump nu mai erau în stoc după numai câteva ore

Monetăria SUA a pus în vânzare miercuri, 2 septembrie, noua monedă de 1 dolar cu portretul lui Donald Trump. Ediția a fost creată pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite și, potrivit instituției, surprinde „spiritul, mândria și moștenirea” țării înaintea aniversării.

Interesul a fost neașteptat. La doar câteva ore după punerea în vânzare, produsele apăreau ca indisponibile pe site-ul Monetăriei SUA, potrivit BBC. Un rulou cu 25 de monede este vândut cu 61 de dolari, deși valoarea nominală a monedelor din interior este de numai 25 de dolari, iar un pachet cu 100 de monede costă 154,50 de dolari. Exemplare au fost puse în vânzare inclusiv prin automate aflate în magazinul Monetăriei SUA din Washington DC.

Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump

Pe una dintre fețele monedei apare portretul lui Donald Trump, alături de inscripțiile specifice ediției aniversare. Monetăria SUA prezintă moneda drept un design special, realizat pentru celebrarea celor 250 de ani de la independența țării și destinat inclusiv colecționarilor.

Monedele de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump s-au pus în vânzare pe 2 septembrie 2026 și s-au epuizat în doar câteva ore. Sursă foto: Monetăria Statelor Unite

Deși are o culoare aurie, moneda nu este făcută din aur. Potrivit Monetăriei SUA, compoziția este de 88,5% cupru, iar restul este format din zinc, mangan și nichel.

Donald Trump este primul președinte american în viață pus pe o monedă în ultimii 100 de ani

Apariția lui Trump pe moneda de un dolar este neobișnuită în istoria monetară americană. Ultima dată când un președinte american aflat în viață a apărut pe o monedă a fost în 1926. Atunci, Statele Unite aniversau 150 de ani de la independență, iar o monedă comemorativă de jumătate de dolar îl prezenta pe Calvin Coolidge, care era în acel moment președintele țării.

La exact un secol distanță, Donald Trump devine următorul președinte american în viață care apare pe o monedă oficială.

Cum a putut apărea Donald Trump pe moneda americană

Există însă și o problemă juridică în jurul folosirii portretelor persoanelor aflate în viață pe banii americani. BBC notează că legislația federală conține restricții privind folosirea imaginii unei persoane în viață pe moneda Statelor Unite. Administrația Trump a invocat însă o lege adoptată în 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, privind reproiectarea monedelor pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA.

Legea interzice portretele persoanelor aflate în viață pe reversul anumitor monede, însă nu conține explicit aceeași interdicție pentru avers, partea pe care apare portretul lui Trump pe noua monedă de un dolar. Situația este diferită în cazul bancnotelor. Amendamentul Thayer, adoptat în 1866, interzice apariția portretului unei persoane aflate în viață pe bancnotele americane. BBC precizează că această regulă nu a fost aplicată în mod tradițional și monedelor.

Administrația Trump vrea și o bancnotă de 250 de dolari cu chipul președintelui

Moneda de un dolar ar putea să nu fie singurul mijloc de plată american pe care administrația Trump vrea să apară imaginea președintelui. În luna mai, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că departamentul său intenționează să emită o nouă bancnotă de 250 de dolari cu portretul lui Donald Trump. În cazul bancnotelor, legislația este însă mai restrictivă.

Aliații lui Trump din Congres au introdus o propunere legislativă care ar permite o excepție de la actualele reguli, însă proiectul este în prezent blocat, potrivit BBC. Bessent a amintit atunci tocmai precedentul lui Calvin Coolidge din 1926, când președintele aflat în funcție a apărut pe moneda comemorativă de jumătate de dolar.

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