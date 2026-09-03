Monedele cu Donald Trump nu mai erau în stoc după numai câteva ore

Monetăria SUA a pus în vânzare miercuri, 2 septembrie, noua monedă de 1 dolar cu portretul lui Donald Trump. Ediția a fost creată pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite și, potrivit instituției, surprinde „spiritul, mândria și moștenirea” țării înaintea aniversării.

Interesul a fost neașteptat. La doar câteva ore după punerea în vânzare, produsele apăreau ca indisponibile pe site-ul Monetăriei SUA, potrivit BBC. Un rulou cu 25 de monede este vândut cu 61 de dolari, deși valoarea nominală a monedelor din interior este de numai 25 de dolari, iar un pachet cu 100 de monede costă 154,50 de dolari. Exemplare au fost puse în vânzare inclusiv prin automate aflate în magazinul Monetăriei SUA din Washington DC.

Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump

Pe una dintre fețele monedei apare portretul lui Donald Trump, alături de inscripțiile specifice ediției aniversare. Monetăria SUA prezintă moneda drept un design special, realizat pentru celebrarea celor 250 de ani de la independența țării și destinat inclusiv colecționarilor.

Moneda americană de 1 dolar cu portretul lui Donald Trump, emisă de Monetăria SUA pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite.
Monedele de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump s-au pus în vânzare pe 2 septembrie 2026 și s-au epuizat în doar câteva ore. Sursă foto: Monetăria Statelor Unite

Deși are o culoare aurie, moneda nu este făcută din aur. Potrivit Monetăriei SUA, compoziția este de 88,5% cupru, iar restul este format din zinc, mangan și nichel.

Donald Trump este primul președinte american în viață pus pe o monedă în ultimii 100 de ani

Apariția lui Trump pe moneda de un dolar este neobișnuită în istoria monetară americană. Ultima dată când un președinte american aflat în viață a apărut pe o monedă a fost în 1926. Atunci, Statele Unite aniversau 150 de ani de la independență, iar o monedă comemorativă de jumătate de dolar îl prezenta pe Calvin Coolidge, care era în acel moment președintele țării.

La exact un secol distanță, Donald Trump devine următorul președinte american în viață care apare pe o monedă oficială.

Cum a putut apărea Donald Trump pe moneda americană

Există însă și o problemă juridică în jurul folosirii portretelor persoanelor aflate în viață pe banii americani. BBC notează că legislația federală conține restricții privind folosirea imaginii unei persoane în viață pe moneda Statelor Unite. Administrația Trump a invocat însă o lege adoptată în 2020, în timpul primului mandat al lui Donald Trump, privind reproiectarea monedelor pentru aniversarea a 250 de ani de la independența SUA.

Legea interzice portretele persoanelor aflate în viață pe reversul anumitor monede, însă nu conține explicit aceeași interdicție pentru avers, partea pe care apare portretul lui Trump pe noua monedă de un dolar. Situația este diferită în cazul bancnotelor. Amendamentul Thayer, adoptat în 1866, interzice apariția portretului unei persoane aflate în viață pe bancnotele americane. BBC precizează că această regulă nu a fost aplicată în mod tradițional și monedelor.

Administrația Trump vrea și o bancnotă de 250 de dolari cu chipul președintelui

Moneda de un dolar ar putea să nu fie singurul mijloc de plată american pe care administrația Trump vrea să apară imaginea președintelui. În luna mai, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că departamentul său intenționează să emită o nouă bancnotă de 250 de dolari cu portretul lui Donald Trump. În cazul bancnotelor, legislația este însă mai restrictivă.

Aliații lui Trump din Congres au introdus o propunere legislativă care ar permite o excepție de la actualele reguli, însă proiectul este în prezent blocat, potrivit BBC. Bessent a amintit atunci tocmai precedentul lui Calvin Coolidge din 1926, când președintele aflat în funcție a apărut pe moneda comemorativă de jumătate de dolar.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
Viva.ro
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Unica.ro
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
GSP.RO
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
GSP.RO
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Adevarul.ro
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Fanatik.ro
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
ObservatorNews.ro
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
Mediafax.ro
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion
KanalD.ro
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă