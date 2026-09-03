Locomotiva construită la Craiova în 1981 ajunsese aproape abandonată la Buzău

Este vorba despre locomotiva 46 524-2, fostă CFR Marfă, construită de Electroputere Craiova în 1981. În urmă cu aproximativ un an, locomotiva se afla aproape abandonată în depoul Buzău, alături de alte trei unități: 40-0833-6, 40-0495-8 și 40-0486-7, potrivit paginii The Trainspotter – Civil Engineer on Rails, citată de Club Feroviar.

Situația s-a schimbat după ce locomotiva a ajuns la compania bulgară Express Service. Aceasta a fost reparată în unitatea proprie a noului proprietar și a fost prezentată publicului la un eveniment organizat de companie.

Bulgarii mai repară o locomotivă cumpărată de la CFR Marfă

46 524-2 nu este singura locomotivă românească ajunsă la compania din Bulgaria. Locomotiva 40-0486-7, care se afla și ea în depoul Buzău, a fost cumpărată și este în prezent reparată pentru a putea reveni în circulație, potrivit aceleiași surse. Express Service a cumpărat de-a lungul timpului mai multe locomotive de la CFR Marfă și le-a introdus în programe de reparații.

Compania bulgară, cu capital privat, este atât operator licențiat de transport feroviar de marfă, cât și societate specializată în repararea materialului rulant.

Compania din Bulgaria produce locomotive diesel din 2002

Express Service, cu activitate la Ruse, produce locomotive diesel începând din 2002, potrivit informațiilor prezentate de Club Feroviar. Compania realizează locomotive diesel-hidraulice cu două și patru osii și produce trei serii de locomotive diesel destinate manevrelor feroviare.

Modelele au puteri cuprinse între 300 și 960 kW, iar viteza maximă, în funcție de locomotivă, variază între 10 și 80 km/h. Express Service este prezentată drept prima și, în prezent, singura fabrică specializată în reparația locomotivelor de pe teritoriul Bulgariei.

Ce poate repara fabrica din Bulgaria

Unitatea dispune de echipamente, standuri și ateliere pentru repararea locomotivelor electrice și diesel. Acolo sunt reparate mai multe tipuri de material rulant, inclusiv rame automotoare electrice și diesel destinate transportului de călători.

Fabrica are secții pentru repararea motoarelor diesel, cutiilor de viteze cu transmisie hidraulică și motoarelor electrice de tracțiune. Tot acolo sunt reparate echipamentele de frânare și pneumatice, instalațiile electrice, reductoarele, boghiurile, osiile, compresoarele de aer și componentele hidraulice. Compania poate efectua inclusiv înlocuirea roților monobloc și lucrări la bandajele roților locomotivelor.

Nu este prima dată când Express Service readuce în atenție o locomotivă construită în România. În urmă cu patru ani, compania a prezentat, în timpul unei zile a porților deschise, locomotiva 77-002, construită la uzinele Faur din București și modernizată ulterior în Bulgaria.

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