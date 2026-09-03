În timp ce în județul Botoșani pensia medie este de 2.229 de lei, în Hunedoara aceasta ajunge la 3.494 de lei, iar în sectorul 1 din București atinge un maxim de 4.132 de lei.

Disparități economice reflectate în pensii

Aceste cifre evidențiază o Românie împărțită din punctul de vedere al veniturilor pensionarilor, un aspect strâns legat de diferențele economice acumulate de-a lungul timpului în diverse regiuni.

Harta pensiilor din România. De ce sunt diferențe de până la 85% între pensii și care sunt județele fruntașe

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Nivelul pensiilor publice este determinat în principal de veniturile pentru care s-au plătit contribuții și de perioada de contribuție. Economiile locale, salariile și durata carierei active influențează direct pensiile de astăzi ale românilor.

În județul Hunedoara, unde pensia medie este cea mai mare din țară (3.494 de lei), diferența față de Botoșani este de 1.265 de lei, ceea ce reprezintă un plus de aproximativ 57%.

Dacă luăm în calcul și sectorul 1 din București, decalajul crește la 1.903 lei, adică o diferență de 85% față de Botoșani.

Județele cu cele mai mari pensii

Conform datelor de la Casa de pensii, Hunedoara, Brașov și Gorj conduc clasamentul județelor cu cele mai mari pensii medii: 3.494 de lei, 3.330 de lei și, respectiv, 3.312 lei.

Următoarele locuri sunt ocupate de Constanța (3.021 de lei), Galați și Prahova (3.019 lei fiecare) și Argeș (3.011 lei). Alte județe în top sunt Cluj (2.882 de lei), Alba (2.876 de lei) și Mehedinți (2.850 de lei).

Aceste județe au în comun un trecut marcat de industrii puternice care au oferit locuri de muncă stabile și bine plătite, contribuind astfel la pensiile actuale.

Hunedoara este un exemplu clar, având astăzi cea mai mare pensie medie dintre județe, în ciuda procesului de dezindustrializare din ultimele decenii.

Harta pensiilor din România. De ce sunt diferențe de până la 85% între pensii și care sunt județele fruntașe

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Județele unde românii au cele mai mici pensii

La polul opus, județele cu cele mai mici pensii medii sunt Botoșani (2.229 de lei), Vrancea (2.275 de lei) și Vaslui (2.283 de lei).

Aceste valori sunt cu mult sub media națională, diferența dintre Botoșani și media fiind de 592 de lei, adică aproape 21%. Giurgiu (2.291 de lei), Suceava (2.359 de lei) și Satu Mare (2.376 de lei) completează lista județelor cu cele mai mici pensii.

Aceste discrepanțe reflectă, în mare parte, dezvoltarea economică mai slabă a regiunilor respective, nivelurile mai mici ale veniturilor și contribuțiile reduse la sistemul de pensii din decenii anterioare.

Bucureștiul, lider detașat la pensiile românilor

Capitala României ocupă o poziție specială în acest clasament. În luna iulie, cei 466.811 pensionari din cele șase sectoare ale Capitalei au primit, în medie, o pensie de 3.581 de lei, cu 760 de lei mai mult decât media națională.

Sectorul 1 s-a remarcat cu o medie de 4.132 de lei, fiind singura zonă din țară care depășește pragul de 4.000 de lei.

Următoarele pe listă sunt sectorul 6 (3.668 de lei) și sectorul 2 (3.618 de lei). Sectorul 3 are o medie de 3.515 lei, sectorul 4 – de 3.490 de lei, în timp ce sectorul 5 înregistrează cea mai mică medie din București, 3.089 de lei.

Diferențele semnificative ale pensiilor din București sunt explicate prin structura economică și salarială a orașului, care a concentrat, de-a lungul timpului, activități bine remunerate. De asemenea, Bucureștiul gestionează și un volum considerabil de resurse financiare din sistemul de pensii.

Harta pensiilor din România. De ce sunt diferențe de până la 85% între pensii și care sunt județele fruntașe

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

În luna iulie, cele șase sectoare au cumulat drepturi de pensie de aproximativ 1,672 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 13% din cele 12,9 miliarde de lei acordate la nivel național.

Câți pensionari are România

Disparitățile dintre pensiile medii din diferite regiuni ale țării reflectă decalajele istorice și economice ale României. Diferențele salariale, durata contribuțiilor și specificul economic al fiecărei zone continuă să joace un rol major în determinarea veniturilor pensionarilor.

Spre exemplu, între sectorul 1 din București și Botoșani există un decalaj de 1.903 lei, iar între Hunedoara și Botoșani – 1.265 de lei.

Totodată, distribuția banilor din sistemul public de pensii depinde nu doar de valoarea medie a pensiei, ci și de numărul total al pensionarilor din fiecare regiune.

În timp ce Bucureștiul se remarcă prin pensii mari și un număr ridicat de beneficiari, județele cu pensii mai mici, precum Botoșani sau Vaslui, reflectă dificultăți economice istorice, cu impact direct asupra contribuțiilor la sistemul de pensii.

Datele CNPP arată că, la nivel național, în iulie erau 4.573.268 de pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite ajungea la 12,9 miliarde de lei.

La nivelul Capitalei, cele șase sectoare însumează 466.811 pensionari, iar valoarea totală a drepturilor de pensie este de aproximativ 1,672 de miliarde de lei pe lună.

Raportată la valoarea totală de 12,9 miliarde de lei la nivel național, suma reprezintă aproape 13% din drepturile de pensie cuvenite într-o singură lună.

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