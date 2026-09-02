CNSU a adoptat un set de măsuri noi pentru Centrala Nucleară de la Cernavodă

Noi măsuri au fost adoptate pentru a asigura funcționarea în siguranță a Centralei Nucleare Cernavodă. Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat un plan etapizat, anunță Guvernul într-un comunicat citat de News.ro.

Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial și prevede implementarea unui sistem temporar, modular și complet reversibil, menit să redirecționeze debitul de apă necesar pentru răcirea reactoarelor nucleare. Măsurile vin la scurt timp după ce centrala de la Cernavodă a fost oprită complet pe 13 august, din cauza faptului că fluviul a atins un minim istoric al nivelului apei, punând în pericol procesul tehnologic de răcire.

Autoritățile vor forma un zid din barje și nave pe o lungime de 600 de metri

Planul stabilit de autorități va fi activat automat dacă nivelul apei coboară până la cota critică de 1,58 de metri în bazinul prizei de apă. Strategia CNSU este structurată în trei etape principale, în funcție de severitatea secetei.

Prima fază presupune amplasarea mai multor nave și barje încărcate pe un aliniament de aproximativ 600 de metri. Acestea vor fi poziționate strategic în zona de confluență dintre brațul Dunărea Veche și intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră, având rolul de a îngusta secțiunea de curgere și de a direcționa un volum mai mare de apă către canal și spre priza centralei.

„Hotărârea CNSU prevede realizarea unui sistem de intervenţie temporar, modular, etapizat şi reversibil. Acesta va fi implementat în zona confluenţei de la Cernavodă a braţului Dunărea Veche cu intrarea în Canalul Dunăre-Marea Neagră, în vederea asigurării resursei de apă necesare pentru centrală”, a transmis Executivul.

Ce implică a doua etapă a planului de intervenție de la Cernavodă

Dacă nivelul fluviului continuă să scadă, se va trece la a doua etapă. Aceasta implică realizarea unei închideri modulare cu pontoane și hidrobaraje pe o secțiune de 170 de metri în zona canalului de racord. Ca alternativă de rezervă pentru această etapă, structura modulară poate fi înlocuită rapid cu un baraj provizoriu din piatră.

„În a doua etapă se va realiza o închidere modulară cu pontoane şi hidrobaraje pe o secţiune de aproximativ 170 de metri, în zona canalului de racord al centralei. Ca variantă de rezervă, acest sistem poate fi înlocuit cu un baraj temporar realizat din piatră”, se mai arată în comunicatul Guvernului.

Autoritățile vor interveni cu pompe de mare capacitate pe Dunăre

În situația extremă în care redirecționarea naturală a fluxului prin baraje și nave nu va furniza debitul minim necesar, Administrația Națională Apele Române, alături de Nuclearelectrica vor interveni cu pompe de mare capacitate. Aceste echipamente vor pompa apă suplimentar, direct în sistemul de răcire al reactoarelor.

Finanțarea lucrărilor derulate de Apele Române va fi asigurată prin suplimentarea bugetului Ministerului Mediului din Fondul de rezervă bugetară al Guvernului, în timp ce restul instituțiilor implicate își vor acoperi cheltuielile din fonduri proprii. Toate aceste măsuri tehnice vor rămâne active pe întreaga perioadă în care debitul Dunării se menține la praguri extrem de scăzute.

Cum a început criza apei de la Cernavodă: debitul Dunării, la un minim istoric

Criza hidrologică din acest an reprezintă unul dintre cele mai severe episoade de secetă înregistrate pe tronsonul românesc al Dunării. Reamintim că în august 2026, debitul fluviului la intrarea în țară, în secțiunea Baziaș, a coborât vertiginos până la valori extrem de scăzute, de aproximativ 1.500 – 1.800 de metri cubi pe secundă, în condițiile în care media multianuală pentru această perioadă este de peste 3.900 mc/s, iar media anuală depășește 5.500 mc/s.

La stația hidrometrică Cernavodă, nivelul apei a înregistrat cote negative record, ajungând la praguri de sub -250 cm, foarte aproape de cotele limită la care sistemele de aspirație ale filtrelor centralei pot funcționa în siguranță. Scăderea dramatică a fost cauzată de lipsa prelungită a precipitațiilor în tot bazinul fluviului Dunărea și de temperaturile extrem de ridicate din lunile iulie și august.

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a anunţat joi dimineaţă că debitul Dunării la intrarea în România, în zona Baziaş, a rămas staţionar în ultimele 25 de ore, la 1.350 m3/s, 13 august 2026Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7

Debitul extrem de scăzut a condus inevitabil la scăderea presiunii apei de răcire necesare condensatoarelor celor două reactoare nucleare de la Cernavodă. Pentru a preveni uzura echipamentelor critice și pentru a menține standardele de securitate nucleară, Nuclearelectrica a fost nevoită să declanșeze procedurile de oprire controlată a Unității 2 pe 13 august 2026, moment în care centrala a trecut la o funcționare parțială și a generat un deficit masiv în Sistemul Energetic Național.

Măsurile adoptate de autoritățile române pentru salvarea sistemului de la Cernavodă

Pentru a gestiona criza din sectorul energetic și hidrologic, autoritățile române au pus în aplicare un plan gradual de răspuns încă de la primele semne ale scăderii debitului.

Problemele au început la debutul lunii august 2026, când Administrația Națională Apele Române a activat primul prag de alertă hidrologică în zona Cernavodă. Instituția a demarat imediat lucrări specifice de dragaj de întreținere pe șenalul navigabil, în timp ce echipele tehnice au început monitorizarea din oră în oră a cotelor apei în bazinul de racord.

În perioada 8-11 august 2026, pe fondul accentuării secetei, Apele Române împreună cu autoritățile navale au început scufundarea și amplasarea primelor barje de direcționare a curentului în punctele critice ale fluviului. În ciuda acestor eforturi, pe 13 august 2026, nivelul apei a atins pragul minim admis pentru operarea în siguranță, fapt ce a obligat societatea Nuclearelectrica să deconecteze Unitatea 2 de la Sistemul Energetic Național, centrala fiind oprită complet.

Ulterior, Guvernul a înființat Comitetul Interministerial Bala-Cernavodă. Acest organism a primit misiunea de a coordona de urgență lucrări hidrotehnice complexe, precum dragări intense pe sectorul cuprins între kilometrii 305 și 342,5, amenajarea de epiuri din piatră și montarea de baraje gonflabile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
Viva.ro
Singura vedetă prezentă la înmormântarea Ancăi Pandrea! Marea actriță a fost uitată de foștii colegi, inclusiv de cel care i-a transmis ieri un mesaj emoționant
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Unica.ro
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
gsp
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
GSP.RO
Durul din fotbalul anilor ’90 joacă în serialul momentului pe Netflix » Interviu inedit: „Vă spun o poveste amuzantă. Mergeam la audiții...
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
GSP.RO
Iubita faimoasă a numărului 9 ATP a atras toate privirile la US Open! Dans în tribune și un tricou special
Parteneri
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Libertateapentrufemei.ro
Bomba zilei! Vedeta noastră e însărcinată la 40 de ani! Iubește cu patimă după o căsnicie în care a fost înșelată și trădată. Da, acum vine bebe 2
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Avantaje.ro
Felicităăări! Să fie într-un ceas bun! Sandra Mutu a făcut un anunț care ne-a surprins pe toți: “Sincer, am stat și m-am gândit puțin până să spun…”
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Tvmania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut

Știri România

Parteneri
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Adevarul.ro
Un important general rus, tentativă de asasinat lângă casa sa. Este acuzat că a ordonat atacul asupra spitalului de copii din Kiev. Asasinul a venit cu motocicleta
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Fanatik.ro
Nicolo Napoli s-a reprofilat! Ce face, de fapt, fostul antrenor al Craiovei lui Mititelu
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Financiarul.ro
Tichetele de masă de 45 de lei pe zi ajung 36,45 lei net pe card. Impozitul pe venit și CASS reduc suma în 2026 pentru angajați
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Viva.ro
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”

Monden

Parteneri
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
TVMania.ro
Gina Pistol, secretul dureros din copilărie! Cum arată casa din Teleorman în care a crescut prezentatoarea „MasterChef” și prin ce greutăți a trecut
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
ObservatorNews.ro
Leguma cu producţie record costă de 4 ori mai mult la supermarket decât la fermă. Recoltele tot nu ne ajung
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Libertateapentrufemei.ro
Cine a fost, de fapt, primul și singurul soț cu acte al Ancăi Pandrea! Un nume mare, o somitate! Incredibil ce s-a aflat după moartea ei
Parteneri
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
GSP.ro
Martor la episodul ȘOCANT din vestiarul FCSB: „I-a dat un pumn lui Tănase! N-am fost de acord cu ce s-a întâmplat după”
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
GSP.ro
Suma imensă primită de Denis Drăguș pentru a rezilia cu Trabzonspor
Parteneri
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
Mediafax.ro
Rogobete SPULBERĂ zvonurile despre funcția de premier și primar al Timișoarei
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
StirileKanalD.ro
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Anca Pandrea s-a întors la marea ei iubire. Actrița își va dormi somnul de veci alături de Iurie Darie. Imagini de la înmormântare
Promo
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Advertorial
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Ancăi Pandrea. Sicriul cu trupul actriței a fost depus la capelă
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Redactia.ro
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion
KanalD.ro
Copil de 9 ani, grav accidentat în timp ce mergea cu trotineta electrică în Bistrița-Nădăud. A fost acroșat din plin de un autocamion

Politic

Parteneri
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
ZiaruldeIasi.ro
Cum va arăta Palas în 2029: parc cu apă, magazine sub Esplanada Luceafărul și un atrium deschis spre Palatul Culturii
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Fanatik.ro
Sorana Cîrstea, fosta iubită a lui Alexandru Țiriac, vorbește despre familie și planuri: ”Am realizat că nu voi mai trăi niciodată ziua de astăzi”
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă
Spotmedia.ro
Femeia care a dezvăluit legăturile unui agent special FBI cu un oligarh rus a fost găsită moartă