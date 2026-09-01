Ce conține zacusca tradițională

Varianta clasică de zacuscă de vinete se pregătește din vinete coapte, ardei kapia sau gogoșari copți, ceapă, suc de roșii ori bulion, ulei, sare, piper și foi de dafin. Ingredientele însă se pot modifica după preferințe, se pot adăuga ciuperci, fasole, morcovi sau usturoi.

Vinetele dau consistență, ardeii și gogoșarii adaugă dulceață și aromă. Ceapa contribuie și ea la baza dulce a preparatului, în timp ce roșiile oferă aciditate, culoare și prospețime. Uleiul, la rândul lui, leagă gusturile și ajută compoziția să devină mai plăcută, mai cremoasă, atunci când o întindem pe pâine. Fără suficient ulei, zacusca poate părea uscată. Cu prea mult, devine prea grasă și greoaie.

Cât ulei se pune la zacuscă, la 1 kilogram de legume

Cât ulei se pune la zacuscă, la 1 kilogram de legume – Sursă foto: Shutterstock.

Chiar dacă ne-am dori să știm cât ulei se pune exact la un 1 kilogram de legume, în realitate fiecare gospodină are rețeta ei, iar cantitatea poate varia. Totuși, există cu aproximație niște cantități recomandate.

Pentru o cantitate pregătită din aproximativ 3 kg de vinete, 2 kg de ardei sau gogoșari și 1-1,5 kg de ceapă, sunt suficienți, în general, aproximativ 500 ml de ulei. La acestea se poate adăuga aproximativ un litru de suc de roșii, în funcție de cât este de concentrat și de consistența dorită.

Cine preferă o zacuscă mai ușoară poate folosi 350-400 ml de ulei. Preparatul va ieși bine dacă legumele au fost coapte și scurse corespunzător, iar vasul folosit are fund gros. O cantitate mai mică de ulei presupune doar mai multă atenție în timpul fierberii, deoarece zacusca se poate prinde mai ușor.

Ca punct de pornire, se pot calcula aproximativ 80 ml de ulei pentru fiecare kilogram de vinete, ardei și ceapă pregătite pentru gătire. Nu este nevoie de precizie, dar este util ca uleiul să fie măsurat înainte de începerea preparării. Turnarea direct din sticlă face dificilă estimarea cantității și este una dintre cauzele pentru care zacusca poate ieși prea grasă.

Mai trebuie avut în vedere un detaliu, acela că greutatea legumelor crude nu este aceeași cu greutatea lor după coacere și curățare. Vinetele și ardeii pierd apă, coajă, cotoare și semințe. De aceea, două persoane pot spune că au folosit cinci kilograme de legume, dar să obțină cantități foarte diferite de pulpă.

Cel mai sigur este să se urmeze o rețetă în care se precizează clar dacă legumele au fost cântărite crude sau după coacere. Dacă această informație lipsește, cantitatea de ulei ar trebui privită ca fiind orientativă.

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Se pune uleiul tot de la început în zacuscă?

Pentru un control mai bun asupra texturii, este mai practic ca uleiul să fie împărțit, deci să nu fie pus tot de la început.

Înițial, se pot pune aproximativ două treimi din cantitatea stabilită. În acest ulei se gătește ceapa încet, până devine moale și translucidă. După ce sunt adăugate ardeii și vinetele, restul de ulei poate fi turnat în două sau trei porții, amestecând bine după fiecare.

Adăugarea treptată permite observarea compoziției. Unele vinete sunt mai cărnoase și mai uscate, în timp ce altele păstrează multă apă. Ardeii pot fi și ei mai suculenți sau mai bine scurși. Zacusca nu va avea, așadar, același necesar de ulei de fiecare dată, chiar dacă sunt respectate aceleași cantități de legume crude.

Nu este nevoie ca uleiul să fie turnat în fir subțire, ca la maioneză. Este suficient să fie adăugat în porții moderate, cât timp zacusca este fierbinte și amestecată constant.

Greșeala care poate face zacusca prea uleioasă

Problema apare atunci când se toarnă o cantitate mare de ulei în zacuscă, nemăsurată, într-o compoziție care conține încă multă apă.

Vinetele au o textură spongioasă și par să absoarbă imediat grăsimea. În primele minute, uleiul poate chiar să dispară din compoziție, iar zacusca să pară uscată. Tentația este să se mai adauge. Pe măsură ce preparatul fierbe, apa din legume se evaporă, iar o parte din ulei revine la suprafață. Abia atunci se observă că a fost folosit prea mult.

De aceea, aspectul zacuștii din prima jumătate de oră poate fi înșelător. Nu trebuie completată continuu cu ulei doar pentru că pare că îl absoarbe.

Dacă vinetele nu au fost bine scurse, situația este și mai dificilă. Apa și uleiul se separă, iar compoziția rămâne mult timp subțire. Adăugarea unei noi cantități de ulei nu o va lega și nu o va ajuta să scadă. Zacusca are nevoie de timp și de o fierbere domoală, fără capac, pentru ca excesul de apă să se evapore.

Ce se întâmplă dacă uleiul este încins prea tare

O altă problemă ține de temperatura uleiului. Ceapa pentru zacuscă nu trebuie prăjită ca pentru o tocăniță și nici lăsată să se rumenească puternic. Ea trebuie călită lent, cu atenție.

Dacă uleiul este foarte încins, ceapa se poate arde repede la exterior, dar poate rămâne insuficient gătită în interior. Bucățile rumenite excesiv vor da preparatului un gust amar, care devine și mai evident după fierberea îndelungată.

Uleiul se încălzește moderat, apoi se adaugă ceapa și puțină sare. Sarea ajută ceapa să-și lase apa, ceea ce favorizează înăbușirea. Focul trebuie să rămână mic sau mediu, iar ceapa să fie amestecată până când devine moale și translucidă, nu brună.

Dacă se păstrează o parte din ulei pentru etapele următoare, aceasta se adaugă în porții mici.

Pregătirea legumelor pentru zacuscă

O zacuscă reușită începe înainte ca oala să fie pusă pe foc. Vinetele trebuie coapte până când miezul se înmoaie complet. Dacă rămân porțiuni crude sau tari în jurul cotorului, acestea vor avea o textură neplăcută și un gust amărui.

După curățare, vinetele se lasă la scurs.

Ardeii kapia și gogoșarii se coc până când coaja se desprinde ușor. După ce sunt luați de pe foc, se pot pune într-un vas acoperit pentru câteva minute. Aburul format ajută la curățare. Este bine să fie îndepărtate cu atenție semințele și porțiunile arse.

Poate fi reparată o zacuscă în care s-a pus prea mult ulei?

Dacă excesul este observat în timpul fierberii, nu se mai adaugă deloc ulei. Zacusca se lasă să scadă la foc mic, apoi se verifică din nou după ce se răcește o lingură de compoziție. Preparatul cald pare întotdeauna mai fluid și mai gras decât va fi după răcire.

Dacă la suprafață s-a adunat o cantitate mare de ulei limpede, o parte poate fi îndepărtată cu grijă, folosind un polonic mic. Nu trebuie scos tot, deoarece zacusca are nevoie de grăsime pentru gust și textură.

În ce ordine se pun ingredientele

După ce ceapa s-a înmuiat, se adaugă ardeii și gogoșarii copți și tocați. Vinetele se pun după ardei. Fiind deja coapte, nu au nevoie de o preparare separată, dar trebuie omogenizate bine cu baza de ceapă și ardei. În acest moment poate fi adăugată treptat și cantitatea de ulei păstrată.

Sucul de roșii sau bulionul se pune ultimul. Dacă este foarte apos, poate fi fiert separat până se concentrează. În felul acesta, zacusca nu va trebui ținută pe foc ore întregi doar pentru a elimina apa din roșii.

Foile de dafin se pun în timpul fierberii și se scot înainte ca zacusca să fie așezată în recipiente. Dacă rămân în borcane, aroma lor poate deveni prea puternică. Piperul se adaugă cu măsură, iar gustul final de sare se verifică după ce zacusca a scăzut. Un preparat care pare potrivit de sărat la început poate deveni prea sărat după evaporarea unei părți din apă.

Cât trebuie fiartă zacusca

Nu există un timp valabil pentru orice cantitate și orice vas, poate varia între o oră și trei ore. Zacusca pregătită într-o cratiță largă va scădea mai repede decât aceeași cantitate pusă într-un vas îngust și înalt. Și intensitatea focului influențează durata.

În loc să fie urmărit doar ceasul, trebuie observată compoziția. Zacusca bine fiartă este densă și omogenă, iar lingura lasă pentru câteva secunde o urmă vizibilă pe fundul vasului. Bulele de la fiert devin mai rare, mai mari. La suprafață apare un luciu fin de ulei, nu ditamai stratul.

O verificare simplă se poate face punând o lingură de zacuscă pe o farfurie rece. După câteva minute, compoziția ar trebui să-și păstreze forma. Dacă în jur apare o margine apoasă, mai trebuie fiartă. Dacă se formează imediat un cerc lat de ulei, este posibil ca proporția de grăsime să fie prea mare.

Pe măsură ce zacusca se îngroașă, trebuie amestecată mai des. De multe ori, zacusca se prinde de fundul oalei în ultima parte a fierberii, când preparatul pare aproape gata.

Dacă zacusca s-a prins, nu trebuie răzuit fundul oalei. Partea nearsă se mută imediat într-un vas curat. Amestecarea depunerilor arse cu întreaga compoziție va răspândi gustul amar.

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Sursă foto: Shutterstock

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