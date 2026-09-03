Ceea ce trebuia să fie o metodă facilă de a obține 47.000 de euro s-a transformat într-o anchetă-fulger a polițiștilor și într-o nouă condamnare la închisoare cu executare.

Cerință de 47.000 de euro primită în magazinul de haine

Povestea a început după ce Augustin C., un bărbat întors de la muncă din străinătate, unde lucra la o fermă de cabaline, s-a mutat împreună cu Laura Lefter, o femeie pe care o cunoștea din toamnă, prin intermediul rețelelor de socializare.

Cei doi locuiau în satul bărbatului, situat la mică distanță de Bârlad. În dimineața de 7 decembrie, au mers împreună la oraș pentru cumpărături.

În timp ce bărbatul se afla într-o cabină de probă dintr-un magazin de haine, femeia a dispărut. La scurt timp, Augustin a primit pe telefon un mesaj video transmis chiar de pe contul de Messenger al partenerei sale.

În imagini, femeia apărea așezată pe un scaun, având mâinile, picioarele și gura legate. Videoclipul a fost însoțit de mesaje de amenințare prin care i se cereau 47.000 de euro sub pretextul unei datorii mai vechi, fiind avertizat să nu apeleze la autorități.

„Diseară îi dau locația unde să vii și trebuie să aduci o sumă de bani, fără poliție, ne-am înțeles!”, i s-a transmis în mesaj.

Bărbatul nu a ezitat și a mers direct la sediul poliției.

Flagrant delict și înscenare demascate de camerele de supraveghere

Ancheta polițiștilor a dus în aceeași seară la locuința lui Abel Ceapă din comuna Vutcani. Acolo, oamenii legii i-au găsit pe cei doi suspecți pregătindu-se să plece cu un taxi spre Bârlad.

Femeia a recunoscut ulterior că Ceapă era amantul ei încă din anul 2022, iar verificările făcute la un hotel din oraș au arătat că cei doi părăsiseră incinta relaxați, fără nicio urmă de constrângere, confirmând ipoteza unei farse penale.

Trimiși în judecată pentru șantaj, ambii inculpați și-au recunoscut faptele, beneficiind de reducerea pedepsei. Abel Ceapă, aflat la prima abatere și cooperant cu anchetatorii, a primit o pedeapsă de 2 ani de închisoare cu suspendare pe un termen de supraveghere de 3 ani.

În schimb, Laura Lefter s-a dovedit a fi recidivistă. Femeia mai executase o pedeapsă cu executare după ce încercase în trecut să își ucidă soțul contra sumei de 1.500 de lei oferită unui asasin plătit, care însă a denunțat-o la poliție.

Ca urmare a stării de recidivă, Judecătoria Bârlad a condamnat-o pe femeie la 2 ani și 3 luni de închisoare în regim de detenție. Decizia a fost contestată cu apel, procesul fiind mutat la Curtea de Apel Iași.

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