Alexis a rătăcit trei zile de la o plajă la alta

Puiul de focă-călugăr a fost observat la sfârșitul lunii august pe coasta de vest a insulei Spetses. Timp de trei zile consecutive, animalul s-a deplasat între plaje, printre turiști, fără ca mama lui să apară. Societatea Elenă pentru Studiul și Protecția Focii-Călugăr, MOm, a fost alertată, iar specialiștii au început să urmărească situația.

Dimitris Tsakalos, responsabilul de comunicare al organizației, a declarat pentru GreekReporter că echipa a primit înregistrări realizate în locuri diferite, din care reieșea că puiul era pierdut și încerca să-și găsească mama. Specialiștii nu au intervenit imediat. Au urmărit animalul timp de trei zile pentru a-i oferi mamei posibilitatea să revină, dar și pentru a nu aștepta atât de mult încât starea puiului să devină critică.

În a treia zi nu mai avea putere să înoate

Situația s-a schimbat în a treia zi. Alexis devenise prea slăbit pentru a mai continua să înoate și a ajuns în apele puțin adânci ale unei plaje populare. Atunci, specialiștii MOm au decis că nu mai puteau aștepta. Operațiunea de salvare a fost realizată cu ajutorul autorităților portuare din Spetses, al medicului veterinar local și al voluntarilor.

„După trei zile de monitorizare, a fost clar că trebuie să intervenim”, a transmis organizația MOm.

Puiul a fost preluat și dus la Centrul de Reabilitare al organizației, unde a început tratamentul.

Era deshidratat și avea o greutate prea mică

Primele examinări au arătat că Alexis era subponderal și deshidratat. Starea sa generală nu era însă grav compromisă. Puiul a început imediat terapia intensivă, iar până la 1 septembrie veștile deveniseră mult mai bune: potrivit lui Dimitris Tsakalos, Alexis era în afara oricărui pericol. Drumul său înapoi spre mare va fi însă lung.

@spetsescareforanimals Νέα από τον μικρό Αλέξη 🦭🤍 Από την Παρασκευή το βράδυ βρίσκεται στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm, όπου έχει ήδη ξεκινήσει εντατικά η περίθαλψή του. Σύμφωνα με τη σημερινή ενημέρωση της MOm, ο Αλέξης είναι το πρώτο ορφανό νεογέννητο της χρονιάς και οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ελλιπές βάρος και αφυδάτωση, ενώ η γενική κατάσταση της υγείας του δεν είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Η περίθαλψή του συνεχίζεται και εμείς θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του, περιμένοντας τα επόμενα νέα από τη MOm. Η ιστορία του Αλέξη δεν τελειώνει στη διάσωσή του. Ο στόχος είναι να επιστρέψει ελεύθερος στη θάλασσα. 🦭🌊 Spetses Care for Animals 🐈Α.Μ.Κ.Ε. 📍Platia Rologiou 📞2298072652 ♬ πρωτότυπος ήχος - SCFA Animal Clinic | NonProfit

Specialiștii estimează că puiul va trebui să rămână în îngrijirea lor cel puțin încă trei luni, până când va deveni suficient de puternic pentru a putea fi eliberat în mediul său natural.

De ce un pui de focă poate ajunge singur pe plajă

Focile-călugăr își adăpostesc puii nou-născuți în peșteri marine și îi hrănesc până când aceștia devin suficient de puternici pentru a începe să vâneze singuri. Există însă situații în care puii rămân fără mamă. Potrivit reprezentantului MOm, mama poate păți ceva și nu se mai întoarce în peștera unde și-a lăsat puiul. O altă posibilitate este ca vremea rea să scoată puiul din adăpost în timp ce mama lipsește, iar cei doi să nu se mai găsească.

Pentru un animal atât de mic, câteva zile fără hrană pot deveni extrem de periculoase. Puii nu au încă abilitatea de a înota la fel de bine ca adulții și nici nu se pot hrăni singuri.

Specialiștii au așteptat pentru a vedea dacă mama lui se întoarce

În cazul lui Alexis, echipa a trebuit să găsească momentul potrivit pentru intervenție. O salvare prea rapidă ar fi eliminat posibilitatea ca mama să se întoarcă după pui. O intervenție prea târzie i-ar fi redus însă drastic șansele de supraviețuire. MOm poate ajunge să îngrijească până la cinci asemenea pui într-un singur an, potrivit lui Dimitris Tsakalos. Unele cazuri sunt atât de grave încât animalul nu mai poate fi salvat dacă intervenția are loc prea târziu și nivelul glicemiei nu mai poate fi stabilizat.

În cazul lui Alexis, salvatorii au reușit să intervină la timp. Puiul se află acum sub supravegherea specialiștilor și, dacă recuperarea continuă bine, următorul pas va fi întoarcerea sa în mare.

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