Ce brânză Brie a fost retrasă din magazinele METRO

Alerta vizează produsul „1KG MC BRIE 60%”, comercializat sub brandul METRO Chef și furnizat de SASU PATURAGES COMTOIS. Brânza este vândută în ambalaje de un kilogram și are data de expirare 23 septembrie 2026.

Retragerea de la comercializare și rechemarea produsului de la consumatori au fost inițiate după identificarea bacteriei Listeria monocytogenes, potrivit informării ANSVSA.

ANSVSA: „Nu îl consumați”

Autoritatea le cere persoanelor care au cumpărat produsul vizat de alertă să nu îl consume. Brânza poate fi returnată în magazinele METRO Cash & Carry România până pe 22 septembrie 2026 inclusiv, iar clienții vor primi înapoi contravaloarea produsului.

ANSVSA precizează că lista spațiilor comerciale în care a fost distribuit produsul, precum și toate detaliile oficiale ale rechemării pot fi consultate pe site-ul instituției sau în rețeaua magazinelor METRO.

Ce este Listeria monocytogenes și ce simptome poate provoca

Listeria monocytogenes este o bacterie care poate contamina alimentele și poate provoca listerioză, o infecție care poate deveni gravă mai ales în cazul femeilor însărcinate, nou-născuților, persoanelor de peste 65 de ani și celor cu sistemul imunitar slăbit.

Potrivit Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), adulții sănătoși pot să nu prezinte simptome. În formele intestinale pot apărea diaree și vărsături, iar infecția invazivă poate provoca febră, dureri musculare, oboseală, dureri de cap, rigiditatea cefei, confuzie, pierderea echilibrului sau convulsii. În cazul femeilor însărcinate, infecția poate avea consecințe grave asupra sarcinii.

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