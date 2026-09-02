Badanta a rămas fără portofelul cu 200 de euro pe o stradă întunecată

Incidentul s-a petrecut în apropierea locuinței, chiar în timp ce femeia se îndrepta spre casă. Profitând de lipsa de vizibilitate și de absența martorilor, un bărbat s-a apropiat rapid de ea și i-a smuls geanta din mână, după care a dispărut.

În geantă, badanta din Italia nu avea doar portofelul cu 200 de euro, ci și actele de identitate și cheile de la casă. În ciuda șocului, femeia a reacționat prompt și a alertat imediat autoritățile. Carabinierii au sosit la fața locului, au preluat declarația victimei și au demarat de urgență investigațiile pentru reconstituirea traseului pe care a fugit autorul furtului.

Suspectul care ar fi jefuit-o pe badantă a fost identificat

Anchetatorii au demarat cercetările imediat și au reușit să-l identifice pe suspect într-un timp foarte scurt. Pe baza descrierilor furnizate de victimă și a verificărilor efectuate în zonă, carabinierii au reușit să dea de urma persoanei bănuite de comiterea faptei. Este vorba despre un muncitor în vârstă de 30 de ani, rezident în localitate.

Bărbatul a fost identificat și este cercetat în stare de libertate de către Parchetul competent, fiind acuzat de infracțiunea de furt calificat. Carabinierii continuă procedurile legale pentru recuperarea bunurilor și restituirea lor către femeia jefuită.

Evenimentul aduce din nou în atenție problema siguranței pe străzi în zonele periferice sau slab iluminate, un aspect deosebit de sensibil pentru comunitățile de străini și pentru femeile care lucrează ca îngrijitoare și sunt nevoite adesea să se deplaseze singure la ore târzii.

Ce bani trebuie să primească o badantă la încetarea contractului de muncă

Îngrijitoarele de bătrâni și menajerele din Italia, cunoscute drept „badante”, beneficiază de o serie de drepturi financiare și legale bine stabilite atunci când contractul de muncă ajunge la final. Reglementările din această țară oferă protecție socială, inclusiv acces la șomaj, pensii și servicii medicale, informează Rotalianul.com.

La încetarea raportului de muncă, angajatorii sunt obligați să respecte o perioadă de preaviz, stabilită în funcție de vechimea acumulată și de tipul programului de lucru. Pentru îngrijitoarele cu normă întreagă, durata preavizului este de 15 zile calendaristice pentru o vechime mai mică de cinci ani și crește la 30 de zile pentru o vechime mai mare. În cazul contractelor part-time, de până la 25 de ore pe săptămână, preavizul variază între 8 și 15 zile, în funcție de numărul anilor lucrați.

La încheierea contractului, badantele au dreptul la o serie de beneficii financiare. Acestea includ:

TFR (Trattamento di Fine Rapporto) – o indemnizație de sfârșit de raport de muncă, care poate fi plătită integral la plecare sau anual, dacă s-a convenit acest lucru în prealabil;

Salariul pentru ultima lună lucrată;

Cota restantă din al 13-lea salariu, dacă nu a fost încă achitat;

Contravaloarea zilelor de concediu neefectuate.

Dacă încetarea contractului se produce din inițiativa angajatorului, cum ar fi în caz de concediere sau la finalul unui contract pe durată determinată, îngrijitoarele pot solicita indemnizația de șomaj NASpI. Aceasta acoperă pierderea involuntară a locului de muncă și este calculată la 75% din salariul mediu. Valoarea indemnizației scade treptat și se acordă pe o perioadă de 6 până la 12 luni, în funcție de contribuțiile plătite.

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