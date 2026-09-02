Șapte întrebări ale Comisiei Europene pentru autoritățile de la București

Clarificările solicitate de Comisia Europeană vizează șapte chestiuni principale, potrivit documentului consultat de G4Media:

Cadrul juridic anterior și încetarea mandatului Raportarea la principiul ne bis in idem Justificarea încetării automate a mandatului Analiza circumstanțelor individuale și impactul concret Natura juridică a măsurii și caracterul penal Posibilitatea excluderii măsurii în cazurile minore Dreptul la o cale de atac

„Amendamentul Fritz”, criticat aspru de opoziție și ONG-uri că încalcă principiul neretroactivității

„Amendamentul Fritz” prevede încetarea automată a mandatelor în termen de 30 de zile de la promulgarea legii pentru persoanele care au fost anterior sancționate pentru incompatibilitate sau conflict de interese. Această prevedere a fost criticată de opoziție și ONG-uri pentru caracterul său considerat punitiv și discriminatoriu invocând faptul că ea contravine principiului neretroactivității legilor consfințit în Constituția României. Printre cei afectați se numără și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Comisia avertizează că răspunsurile României vor impacta direct fondurile din PNRR

Executivul european solicită explicații despre conformitatea măsurii cu principiile dreptului european, precum proporționalitatea, securitatea juridică și interdicția dublei sancționări. Totodată, Comisia cere detalii despre numărul oficialilor afectați și dacă există căi de atac eficiente pentru contestarea deciziilor.

Legea integrității, considerată un jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), are o valoare de 770 de milioane de euro. Comisia avertizează că răspunsurile României vor influența evaluarea cererilor viitoare de plată prin PNRR.

Legea ANI a fost adoptată definitiv de Senat și promulgată de președintele Nicușor Dan

Plenul Senatului s-a reunit miercuri în calitate de for decizional și a adoptat Legea integrității, reexaminată în urma deciziilor pronunțate de Curtea Constituțională a României. Proiectul a primit 106 voturi „pentru” și 19 voturi „împotrivă”, încheind un parcurs legislativ extrem de disputat.

Legea a fost apoi promulgată de președintele Nicușor Dan.

Votul din Senat a confirmat falia din Parlament. Deputații și senatorii USR au votat împotriva inițiativei legislative, la fel cum au procedat și la prima cameră sesizată. Proiectul a fost susținut de coaliția majoritară în ciuda apelurilor repetate ale opoziției și ale liderilor grupurilor politice europene, printre care Popularilor Europeni (PPE) și Renew Europe, care au cerut reanalizarea amendamentelor controversate.

Președintele USR, Dominic Fritz, a transmis vineri, 28 august, că mandatul lui de primar în Timișoara va înceta în următoarele 30 de zile după ce președintele Nicușor Dan a promulgat legea ANI, dar a precizat că va continua lupta împotriva PSD și consideră că în România nu mai există statul de drept.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE