Andreea Popescu a vorbit fără ocolișuri despre povestea sa cu Dan Alexa, în cadrul podcastului „Sosurile lui Măruță”. Bruneta a fost întrebată despre perioada în care cei doi au fost apropiați și despre lucrurile care au făcut-o să se simtă atrasă de antrenor.

Unul dintre aspectele despre care a vorbit a fost atenția pe care Dan Alexa i-ar fi acordat-o. Andreea Popescu a explicat că acesta i-a oferit timp și prezență, lucruri care au contat pentru ea după relația cu fostul soț, Rareș Cojoc.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Dan Alexa a făcut-o să se simtă femeie

În cadrul podcastului, Cătălin Măruță a încercat să afle mai multe despre sentimentele Andreei Popescu și despre locul pe care l-a avut Dan Alexa în viața ei. Bruneta a vorbit despre faptul că relația cu antrenorul a făcut-o să se simtă femeie și a explicat ce a apreciat la acesta, însă nu a oferit răspunsuri la toate întrebările despre sentimentele sale.

Întrebată care dintre cei doi bărbați din trecutul ei, Rareș Cojoc sau Dan Alexa, a fost mai greu de uitat, Andreea Popescu a evitat să aleagă. Despre fostul soț a spus că nu are cum să îl uite, iar în ceea ce îl privește pe Dan Alexa a răspuns lăsând loc de interpretări.

Dan Alexa, reacție după declarațiile Andreei

După apariția podcastului, Dan Alexa a vorbit despre Andreea Popescu și despre felul în care o vede. Antrenorul a pus accent pe sinceritatea acesteia și a spus că tocmai această trăsătură o face specială.

„Tocmai, având sinceritatea asta debordantă, o face atât de specială. Andreea pentru mine e un om special! Prin felul ăsta al ei de a fi este un om excepțional, un om foarte bun. Cum rar am întâlnit. Și tocmai, sinceritatea asta a ei debordantă o face specială. Iar despre viața mea personală, despre relațiile mele, dacă am avut sau nu, cred că nu ar trebui să intereseze pe nimeni. Despre Andreea, doar de bine, mereu!”, a mărturisit Dan Alexa pentru CANCAN.RO.

Declarația antrenorului vine după ce Andreea Popescu a vorbit despre apropierea dintre ei și despre lucrurile pe care le-a apreciat în acea perioadă. Dan Alexa a ales să nu intre în detalii despre viața sa personală și despre relațiile sale. În schimb, a vorbit despre Andreea și a subliniat calitățile pe care le apreciază la ea.

Antrenorul a descris-o drept „un om foarte bun” și a spus că rar a întâlnit o persoană cu un asemenea nivel de sinceritate.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE