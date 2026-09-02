Relația celor doi a început în timp ce erau în vacanță

Rachel, o tânără de 29 de ani din Wigan (Marea Britanie), tehnician de unghii și mamă a trei copii, traversează una dintre cele mai dificile perioade din viață. De opt luni, de când s-a născut fiica lor, Emersyn, femeia este nevoită să își crească bebelușul aproape singură, în timp ce soțul ei, Kieyaamudien, în vârstă de 34 de ani, este blocat peste hotare, în Spania, din cauza refuzului succesiv al vizelor de intrare în Regatul Unit.

Relația celor doi a început în mod neașteptat. Rachel l-a cunoscut pe Kieyaamudien în timpul unei vacanțe, iar după revenirea ei în Marea Britanie, cei doi au păstrat legătura zilnic, dezvoltând o relație profundă la distanță.

Deși planul inițial era să se căsătorească înainte de a avea un copil, o sarcină neprevăzută le-a schimbat prioritățile. Vestea că vor deveni părinți a fost primită cu o imensă bucurie, amândoi fiind hotărâți să își construiască un viitor stabil împreună, fără să se gândească la provocarea pe care urmau să o întâmpine.

Deși s-au căsătorit, cei doi soți nu pot locui împreună

Ulterior, cei doi s-au căsătorit, însă fericirea lor a fost rapid umbrită de barierele birocratice. Tatăl a fost nevoit să asiste la nașterea propriei sale fiice prin apel video de pe un ecran de telefon, o experiență extrem de dureroasă pentru ambii părinți. De atunci, toate etapele importante din viața micuței, primul râs, primele mese solide, primii pași de-a bușilea, au fost văzute de tată doar prin intermediul platformei FaceTime sau din clipuri video.

„Una dintre cererile de viză de vizitator a fost pentru ca soțul meu să poată fi în Regatul Unit pentru nașterea fiicei noastre, dar a fost refuzată. A trebuit să urmărească nașterea fiicei noastre pe FaceTime, ceea ce a fost sfâșietor pentru amândoi”, a explicat femeia de 29 de ani, pentru sursa citată mai sus.

Femeia nu are un salariu suficient de mare ca să primească viza pentru Marea Britanie

Problema principală cu care se confruntă cuplul este legată de cerințele financiare stricte impuse de Home Office (n.r. – Ministerul de Interne britanic) pentru eliberarea vizei de soț/soție (n.r. – spouse visa). Conform legislației actuale, pentru ca un cetățean străin să poată primi viza de reîntregire a familiei, partenerul britanic trebuie să facă dovadă obținerii unui venit minim anual de 29.000 de lire sterline.

De asemenea, veniturile proprii ale lui Kieyaamudien au fost considerate de autorități ca fiind „insuficiente” pentru a acoperi criteriile impuse. Practic, femeia de 29 de ani, în calitate de cetățean britanic, nu are salariul suficient de mare ca să poată susține familia și să trăiască liniștiți, așa că bărbatului i-a fost refuzată viza.

„Am făcut tot ce am putut, dar să pierzi această sumă de bani după ce cererea a fost respinsă este devastator”,  mărturisește Rachel.

Femeia muncește ore suplimentare, dar tot nu poate atinge pragul impus de statul britanic

Cei doi s-au lovit de un zid birocratic repetat. Până în prezent, lui Kieyaamudien i-au fost respinse trei cereri de viză de vizitator în Marea Britanie, precum și o cerere pentru viza de logodnic formulată anterior căsătoriei.

Fiind tehnician de unghii autorizat independent (self-employed) și mamă care își crește singură cei trei copii (dintre care doi provin dintr-o relație anterioară), Rachel explică cât de greu îi este să atingă pragul salarial cerut de lege. Femeia muncește cât de mult posibil, însă orele de lucru sunt limitate de responsabilitățile de părinte.

Britanica și soțul ei suferă enorm că nu pot trăi împreună. Bărbatul a ratat unele dintre cele mai frumoase momente din viața copilului lor.

„A ratat atât de multe premiere – primul ei râs, primele mese, primul ei mers de-a bușilea și, în schimb, a trebuit să le urmărească prin videoclipuri și FaceTime. Este sfâșietor”, a mai precizat ea.

Familia nu se poate reloca în țara de origine a soțului

Relocarea în țara de origine a soțului nu reprezintă o soluție realistă pentru această familie. Rachel are alți doi copii din fosta relație, copii care au o legătură strânsă cu tatăl lor biologic din Marea Britanie, unde merg la școală și au rețeaua de sprijin. Femeia subliniază că nu îi poate desprinde pe aceștia din mediul lor și nu dorește să îi îndepărteze de tatăl lor.

„Călătoria este incredibil de scumpă, pe lângă tot ce am cheltuit deja pe vize. Zborurile, cazarea și timpul liber se adună, dar nu avem altă opțiune dacă vrem ca ei să aibă o relație”, a declarat Rachel.

În prezent, familia strânge bani pentru o nouă aplicație de viză cu ajutorul unui avocat specializat în imigrație, sperând că dreptul lor fundamental la viață de familie și interesul superior al fiicei lor britanice vor fi luate în calcul de autorități. Cu toate acestea, lupta cu birocrația continuă să îi țină pe cei doi soți despărțiți de mii de kilometri, într-o stare de incertitudine prelungită.

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