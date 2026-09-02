UDMR refuză orice susținere legată de AUR

Tánczos Barna a respins ferm ideea ca UDMR să sprijine un guvern susținut de un grup desprins din AUR. „Nu e soluție pentru noi. Suntem în politică de atâta timp, știm exact ce înseamnă, cum lupul își schimbă părul, dar năravul ba. (…) Nu am accepta susținerea unui grup care mâine nu mai este AUR și poimâine este iarăși AUR”, a explicat vicepremierul interimar, citat de News.ro.

Formarea unui guvern în jurul PNL sau posibilitatea unui premier tehnocrat

Printre scenariile analizate, Tánczos a menționat și varianta unui premier tehnocrat, pe lângă alte propuneri, precum cea a lui Siegfried Mureșan. „Este o variantă posibilă, nu a fost refuzată, nu a fost acceptată”, a spus el. Vicepremierul a adăugat că este mai realistă formarea unui guvern în jurul PNL decât al PSD, din cauza aritmeticii parlamentare actuale.

UDMR ar susține un guvern minoritar fără AUR

Deși UDMR nu exclude intrarea în opoziție, Tánczos a precizat că formațiunea sa ar putea sprijini un guvern minoritar condus de PSD, cu condiția excluderii AUR din ecuație. „Am putea susține, de exemplu, o variantă de guvern minoritar teoretic, dacă se strâng suficiente voturi, fără AUR, pentru a instala un guvern condus de PSD. (…) Dacă vedem că putem să ajutăm formarea unui guvern, chiar dacă este minoritar, cu siguranță vom fi acolo ca să ieșim din această situație total atipică și neproductivă de guvern interimar”, a subliniat acesta, conform News.ro.

Alegerile anticipate, o variantă nedorită

Tánczos Barna a declarat că declanșarea alegerilor anticipate nu ar fi de dorit în contextul actual. „România nu are nevoie astăzi de alegeri anticipate, de aceea cineva ar trebui să facă compromisul și să accepte un compromis ca să învestim un guvern”, a precizat el la Euronews. În opinia sa, după patru luni de impas politic, orice soluție este preferabilă stagnării actuale.

PSD vrea guvern nou până la jumătatea lunii septembrie și ia în calcul și un Executiv minoritar, cu Sorin Grindeanu premier

Social democrații se arată pregătiți să formeze noul cabinet în jurul PSD, luând în calcul inclusiv varianta unui guvern minoritar, însă refuză categoric să susțină orice formulă executivă din care nu fac parte. În același timp, partidul își menține neschimbată poziția privind refuzul oricărei colaborări politice cu AUR. Sorin Grindeanu a reconfirmat că decizia partidului privind desemnarea sa pentru funcția de prim-ministru a fost adoptată în urmă cu trei luni și rămâne neschimbată.

În perspectiva consultărilor de la Palatul Cotroceni, liderul social-democrat a precizat că PSD nu se va prezenta în fața președintelui pretinzând o majoritate de 233 de voturi, ci va garanta strict pentru cele 127 de voturi ale propriilor parlamentari.

Cătălin Drulă acuză UDMR că a votat pentru PSD și AUR în Camera Deputaților

Cătălin Drulă a transmis miercuri, 2 septembrie 2026, un mesaj în limba maghiară pe Facebook, în care acuză UDMR de faptul că marți a votat înlocuirea a doi membri PNL și USR în conducerea Camerei Deputaților cu membri AUR și SOS, alături de PSD.

„Cum a ajutat ieri UDMR extremismul să câștige teren în Parlamentul României. Dragi prieteni maghiari, citiți până la capăt. De ieri, în conducerea Camerei Deputaților au fost înlocuiți doi membri de la USR și PNL cu doi membri de la AUR și SOS. Și asta s-a întâmplat cu votul UDMR”.

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