HUAWEI anunță introducerea serviciului Curve Pay Contactless în peste 30 de piețe europene

Extinderea serviciului are loc după ce Curve Pay a fost integrat în noul HUAWEI WATCH GT Runner 2, un smartwatch sport lansat recent și conceput atât pentru maratoniștii profesioniști, cât și pentru alergătorii amatori, echipat cu tehnologie avansată de poziționare GPS și de urmărire a traseului.

Plățile digitale și contactless au devenit parte din viața de zi cu zi a consumatorilor europeni, iar HUAWEI se mândrește cu faptul că se află în fruntea inițiativelor care răspund unei astfel de nevoi. Acesta este un element central al angajamentului companiei de a face ca plățile rapide, fără telefon, să fie și mai accesibile pentru utilizatori, fără a compromite securitatea sau confortul.

Printre alte caracteristici, clienții care folosesc unul dintre smartwatch-urile HUAWEI menționate mai sus beneficiază acum de o serie de avantaje esențiale oferite de Curve Pay, precum:

Funcția directă tap-to-pay, disponibilă la numeroase terminale, împreună cu alte caracteristici de gestionare a cardurilor în aplicație, inclusiv opțiunea Go Back in Time® pentru corectarea eventualelor erori de plată după achiziție.

Experiența One Smart Wallet care le permite clienților să grupeze majoritatea cardurilor principale într-o singură interfață.

Capacități securizate de detectare dacă ceasul se află la încheietură și solicitarea codului de acces în cazul în care dispozitivul este îndepărtat.

„Integrarea Curve Pay în ecosistemul nostru de dispozitive purtabile marchează un moment important în misiunea noastră de a crea o experiență digitală cu adevărat fluidă. Prin această nouă facilitate introdusă pe dispozitivele HUAWEI WATCH, le oferim utilizatorilor posibilitatea de a beneficia de funcția sigură tap-to-pay, direct de la încheietură, ceea ce le aduce mai multă independență și libertate de mișcare”, a declarat Rong Tao, președinte al HUAWEI Device Business în Europa.

Curve Pay este acum disponibil în Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Regatul Unit, Norvegia, Islanda și Liechtenstein. Pentru utilizarea acestui serviciu, este nevoie ca aplicația Curve Pay să fie descărcată din HUAWEI AppGallery, App Store, Google Play, sau Galaxy Store, apoi instalată și asociată cu un dispozitiv HUAWEI WATCH. Se estimează că disponibilitatea acesteia va fi extinsă în viitor și la alte produse din portofoliu.

Foto: Huawei

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE