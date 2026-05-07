Starea artistei s-a agravat în ultimele zile

Potrivit cotidianului portughez Correio da Manhã, starea artistei s-a agravat în ultimele zile, medicii fiind nevoiți să o mute de la secția de îngrijire intermediară la terapie intensivă. Publicația menționată a relatat: „Bonnie Tyler se află în comă indusă după mai multe zile petrecute în spitalul din Faro, în urma unei operații intestinale”.

Înainte de înrăutățirea stării sale, un purtător de cuvânt al cântăreței a oferit o actualizare privind situația sa medicală: „Ne pare foarte rău să anunțăm că Bonnie a fost internată în spitalul din Faro, Portugalia, unde deține o locuință, pentru o intervenție chirurgicală de urgență la nivel intestinal. Operația a decurs bine și acum se recuperează”, relatează Mirror.

Cu toate acestea, presa locală a raportat recent că medicii nu pot prezice cu exactitate evoluția stării sale de sănătate în următoarele ore.

Bonnie Tyler, un simbol al anilor 80

Bonnie Tyler, născută în Mumbles, Țara Galilor, a devenit un simbol al muzicii anilor 80, având în palmares și alte hituri precum „Its a Heartache” și „Holding Out For a Hero”. În 2013, a reprezentat Marea Britanie la Eurovision cu piesa „Believe in Me”, clasându-se pe locul 19.

Artista este căsătorită cu dezvoltatorul imobiliar Robert Sullivan din 1973 și își împarte timpul între Portugalia și Marea Britanie.

Într-un interviu din acest an, Bonnie a declarat: „Sunt destul de în formă pentru vârsta mea, slavă Domnului. Și nu am de gând să mă retrag vreodată. Mă uit la Tom Jones. Este incredibil. Vocea lui este la fel de puternică precum a fost întotdeauna — și are zece ani mai mult decât mine”.

Nu au fost furnizate alte actualizări oficiale despre starea sa de sănătate de la ultimele rapoarte privind agravarea situației.

