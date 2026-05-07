În urmă cu o zi, Ilie Bolojan declara că a vorbit cu preşedintele Nicuşor Dan înainte de moţiunea de cenzură, el precizând că, în mod sigur, vor fi consultările în zilele următoare.

„Am vorbit cu dânsul înainte de moţiunea de cenzură şi cu siguranţă vor fi consultările în zilele următoare şi vom discuta”, a răspuns el.

Ilie Bolojan a precizat că, de la moţiune până în momentul de faţă, nu a discutat cu preşedintele Nicușor Dan.

„În zilele următoare înţeleg că vor fi aceste consultări”, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire. Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură, primul fiind Emil Boc în 2009. Pentru căderea Guvernului era nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, 5 mai, la câteva ore după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis în Parlament prin moțiune de cenzură, că „vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil” și a precizat că mai întâi va purta discuții informale, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale”. Totodată, șeful statului a făcut un nou apel la calm, exact ca pe 22 aprilie, când criza politică abia începuse.

„Guvernul a fost demis azi de Parlament. Nu este un moment fericit în nicio democrație, este însă o decizie democratică a Parlamentului. Invit la calm. România este un stat stabil, instituțiile statului funcționează și România are o direcție pe care și-o urmează”, a spus Nicușor Dan.







