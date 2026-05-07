Volodimir Zelenski a remarcat că liderul autocrat rus Vladimir Putin „aleargă prin capitalele din lume” pentru a „implora” un armistițiu, în loc să accepte instaurarea păcii.

„Trebuie să prețuim oamenii, nu paradele. Trebuie să stabilim pacea, nu să alergăm prin capitalele din lum implorând o pauză pentru 9 mai”, a spus președintele ucrainean, reamintind că a propus în repetate rânduri regimului de la Moscova negocierea unei păci corecte și de durată, dar i s-a răspuns cu atacuri cu drone și rachete.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski i-a avertizat joi pe reprezentanții țărilor aliate ale Rusiei să nu participe la parada de 9 mai. „Am primit, de asemenea, mesaje din partea unor state apropiate de Rusia, care indică faptul că reprezentanții lor intenționează să se deplaseze la Moscova. O dorință ciudată (…) în aceste vremuri. Nu recomandăm acest lucru”, a declarat el.

Reacția lui Zelenski vine după ce Ministerul rus de Externe a transmis miercuri o notă de avertisment către ambasadele din Kiev. MAE rus le-a cerut ambasadorilor străini să fie pregătiți să-și evacueze personalul și cetățenii din capitala Ucrainei, înaintea unor posibile „atacuri de represalii”, care ar putea avea loc dacă forțele armate ucrainene vor încerca să perturbe parada de la Moscova.

Uniunea Europeană a anunțat că nu își va evacua diplomații de la Kiev, în pofida amenințărilor formulate de Rusia. „Atacurile rusești au devenit, din păcate, o realitate zilnică atât la Kiev, cât și în alte părți ale Ucrainei”, a declarat Consiliului pentru Afaceri Externe și de Securitate al UE, Anouar El Anouni.

Amenințările publice fac parte din „tacticile” Rusiei „de escaladare nechibzuită”. Moscova „încearcă din nou, în mod cinic, să transfere vina pentru propria agresiune asupra Ucrainei”, a subliniat purtătorul de cuvânt.

Vladimir Putin l-a sunat săptămâna trecută pe președintele american Donald Trump și l-a rugat să favorizeze un armistițiu pentru 9 mai. La rândul ei, Ucraina a cerut un armistițiu de durată, nu unul menit ca Putin să se simtă în siguranță la paradă.

Volodimir Zelenski a apreciat totodată că este „nedrept” din partea Rusiei să ucidă ucraineni și apoi să ceară un armistițiu de o zi pentru a sărbători în scopuri propagandistice.

Vladimir Putin a decis apoi să instituie un armistițiu unilateral pentru zilele de 8 și 9 mai. Ministerul rus al Apărării a chemat Ucraina să se alăture acestui demers, amenințând, în caz contrar, cu „un atac masiv cu rachete” asupra Kievului.

La rândul lui, Volodimir Zelenski a decretat un armistițiu unilateral al Ucrainei, începând de la miezul nopții dintre 5 și 6 mai. „Este timpul ca liderii ruși să facă pași reali pentru a pune capăt războiului lor, mai ales că Ministerul rus al Apărării consideră că nu poate organiza o paradă la Moscova fără bunăvoința Ucrainei”, a îndemnat șeful statului ucrainean.

Rusia nu a respectat armistițiul inițiat unilateral de Ucraina, iar Volodimir Zelenski a ordonat miercuri seara „misiuni specifice” în contextul paradei de 9 mai de la Moscova.

