La 10 ani de la moartea lui Michael Jackson, românii pregătesc cel mai mare flashmob pe muzica lui! Va fi de Cartea Recordurilor

Flashmobul cu care românii vor să bifeze încă o mențiune în Cartea Recordurilor se organizează în timpul Festivalului Diskoteka (31 mai-2 iunie), la Timișoara.

Organizatorii mizează pentru tributul adus ”regelui pop” pe absolut toată lumea care va fi la concert pe ”Dan Păltinișanu”, iar dacă acesta se va umple, vor fi 40.000 de oameni! Stadionul are o capacitate de 32.972 locuri la care se adaugă circa 10.000 pe gazon.

Numele lui Michael Jackson a rămas strâns legat de România, pentru că aici a susținut primul său concert, pe 1 octombrie 1992, Stadionul Național din Capitală! Filmarea de la București a ajuns în întreaga lume, sub forma primului album live din discografia starului. DVD-ul ”Live in Bucharest: The Dangerous Tour”este unul dintre cele mai bine vândute concerte înregistrate din istoria muzicii.

De la moartea lui Michael Jackson, în iunie 2009, s-au organizat zeci e flashmoburi în toată lumea. Cel mai mare a adunat laolaltă 13.597 de oameni, în Mexic, chiar în anul morții megastarului. Cel de la Timișoara ar putea bate acest record.

