Maria Clara Postelnicu, Lae Dreghici, Calisthenics România, Erica Popa, Violeta Botezatu, Senayet Asefa, Karlos Tănăsucă, Aniela Ravineala, Eduard Anghelescu, Mia Rusu, Emanuel Barica, VAN sunt cei 12 concurenți care s-au luptat aseară pentru un loc în marea finală „Românii au talent” 2024.

În editia de aseară, Andi, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete au propus doi concurenți pentru premiul de originalitate. Cei doi sunt Karlos Tănăsucă și VAN.

Prima semifinală „Românii au talent” a fost una spectaculoasă, iar publicul a ales primii cinci finaliști. Cei cinci concurenți cu care ne vedem în marea finală „Românii au talent” sunt:

Eduard Anghelescu

Eduard este elev în clasa a IX-a la Liceul de Artă din Craiova, fiind pasionat de muzica soul, R&B, jazz și gospel. De curând, și-a obținut viza și se pregătește să plece în America. Va cânta în Washington, Toronto și Los Angeles, în cadrul unui concurs organizat de International School of Bucharest și International Festival of Language and Culture.



Bunicul lui Eduard a fost tenor la Opera Română și la Filarmonică, mama lui este casnică, iar tatăl este plecat în Danemarca, unde lucrează pentru o firmă de ziare. Edi este singur la părinți, dar și-ar fi dorit o soră mai mică, pentru a avea grijă de ea.

Recomandări Politicianul român care va avea pensie de 5.800 de euro plătită de UE. Câți bani vor încasa Traian Băsescu, Rovana Plumb sau Vasile Blaga

Karlos Tănăsucă

Karlos avea cinci ani când tatăl lui l-a dus, pentru prima oară, la un curs de matematică, sesizând pasiunea acestuia pentru matematică. Karlos își dorește să devină IT-ist și crede că matematica îl va ajuta în această direcție. Este olimpic la matematică, primind premiul I încă de la prima lui participare.

Calisthenics România

În prima semifinală a sezonului 14 „Românii au talent”, Calisthenics România, patru băieți și o fată inimoasă, au oferit un supershow fascinant.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Jurații și-au arătat aprecierea pentru momentul oferit de Calisthenics România.



Andra: „Sunt foarte mândră de voi, sunt bucuroasă că comunitatea voastră s-a mărit. În seara asta, am văzut un spectacol”.

VAN

Răzvan, cunoscut sub pseudonimul VAN, este un tânăr ambițios și talentat, care iubește muzica. Acesta a venit pe scena „Românii au talent” cu un moment de freestyle, care i-a impresionat pe jurați.

Recomandări Ștefan Lobodă, tânărul care la 19 ani a adus aurul României la MMA: „Dacă aș putea, aș lua toți tinerii în sală să facă sport”

Emanuel Barica

Emanuel este artist stradal în Berlin. Specializat pe animație, tânărul de 29 de ani bucură oamenii din diverse zone ale capitalei Germaniei.

A învățat să deseneze de la 14-15 ani, de la desenele japoneze pe care le vedea la televizor, prin vecini.



Emanuel provine dintr-o familie de etnie romă. Au locuit cu toții în București într-o vilă, dar pe când Emanuel avea 4 ani, tatăl a pierdut casa la barbut. Erau 5 frați, au plecat cu toții în Botoșani, pentru că nu mai aveau unde să locuiască și s-au mutat la bunici. Emanuel a ajuns în Germania și a început să deseneze pe stradă. De la artist stradal a ajuns să-și expună lucrările în galeriile de artă din Berlin, Paris sau Linz.

Acestora li se vor alătura alți cinci săptămâna viitoare, dar și un alt concurent, care va primi wild card de la cei patru jurați, la finalul celei de-a doua semifinale. Astfel, 11 curajoși vor lupta pentru premiul cel mare, în valoare de 120.000 de euro, într-un show de neratat, potrivit Pro TV.

Urmărește-ne pe Google News