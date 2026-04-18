Mumiile au fost îngropate cu limbi de aur și un papirus rar

Sub coordonarea arheologilor Maite Mascort și Esther Pons Mellado, echipa de cercetare a găsit mai multe mumii romane, unele învelite în pânză decorată cu modele geometrice, alături de sicrie de lemn.

Printre artefactele descoperite se numără trei limbi de aur, o limbă din cupru și urme de foiță de aur aplicată pe unele mumii, cu scop decorativ.

Hesham el-Leithy, secretarul general al Consiliului Suprem al Antichităților, a evidențiat o descoperire unică: un papirus găsit în mâna uneia dintre mumii, care conține un fragment din cartea a doua a Iliadei lui Homer, cunoscut sub numele de „Catalogul corăbiilor”. Acest text descrie participanții greci la campania împotriva Troiei, oferind o dimensiune literară și istorică valoroasă sitului.

Structuri funerare și artefacte antice găsite

Sherif Fathy, ministrul Turismului și Antichităților, a subliniat importanța acestui proiect pentru patrimoniul Egiptului.

„Această descoperire se alătură unei serii de descoperiri majore din Minya și reflectă diversitatea extraordinară a civilizației egiptene de-a lungul veacurilor” a declarat oficialul.

Excavațiile efectuate lângă Mormântul Ptolemaic nr. 67 au dezvăluit trei camere funerare din calcar:

Camera 1: Conținea o placă de piatră și un vas mare cu rămășițele incinerate ale unui adult, alături de oasele unui copil și capul unei pisici, toate învelite în textile.

Găzduia un vas similar, cu rămășițele a două persoane și oase de felină.

Zona sudică: S-au descoperit statui mici din teracotă și bronz, inclusiv reprezentări ale zeului Harpocrate în postura de călăreț și o statuie miniaturală a lui Cupidon.

Hassan Amer, profesor la Universitatea din Cairo și directorul misiunii, a adăugat că cercetările efectuate în Mormântul nr. 65 au scos la iveală alte limbi din aur și cupru, mumii romane și sicrie colorate din lemn într-o cameră de înmormântare subterană (hypogeum).

„Din păcate, multe dintre aceste artefacte au fost grav deteriorate din cauza jafurilor antice” a precizat el.

