Kristofferson a murit sâmbătă, la domiciliul său din Maui, Hawaii, la 88 de ani, a declarat purtătorul de cuvânt al familiei, Ebie McFarland.

McFarland a precizat că Kristofferson a murit liniştit, înconjurat de familia sa și nu a fost precizat niciun motiv al decesului.

Începând cu sfârşitul anilor ’60, artistul originar din Brownsville, Texas, a scris piese de referinţă pentru muzica country şi rock ‘n’ roll precum: „Sunday Mornin «Comin» Down”, „Help Me Make it Through the Night”, „For the Good Times” şi „Me and Bobby McGee”.

Kristofferson a fost cântăreţ, dar multe dintre piesele sale au fost cunoscute cel mai bine ca fiind interpretate de alţii, fie că este vorba de Ray Price care cânta „For the Good Times” sau Janis Joplin care cânta „Me and Bobby McGee”.

De asemenea, Kris Kristofferson a jucat alături de Ellen Burstyn în filmul „Alice Doesn’t Live Here Anymore” al regizorului Martin Scorsese din 1974, a jucat alături de Barbra Streisand în filmul „A Star Is Born” din 1976 şi a jucat alături de Wesley Snipes în Marvel’s „Blade” în 1998.

Kristofferson, care îl putea recita pe William Blake din memorie, a făcut versuri complexe de muzică folk despre singurătate şi dragoste tandră în muzica country. Cu părul său lung şi pantalonii cu spate larg, el a reprezentat o nouă specie de compozitori country, alături de colegi precum Willie Nelson, John Prine şi Tom T. Hall.

„Nu există în viaţă un compozitor mai bun decât Kris Kristofferson”, a spus Nelson la o ceremonie de premiere BMI din 2009. „Tot ce scrie el este un etalon, iar noi toţi va trebui să trăim cu asta”.

Nelson şi Kristofferson şi-au unit forţele cu Johnny Cash şi Waylon Jennings pentru a crea supergrupul country „The Highwaymen” începând cu mijlocul anilor ’80.

Kristofferson a fost boxer Golden Gloves, vedetă de rugby şi jucător de fotbal american în facultate. El a obţinut o diplomă de master în limba engleză la Merton College din cadrul Universităţii Oxford din Anglia, a pilotat elicoptere în calitate de căpitan în armata SUA, dar a refuzat o numire pentru a preda la Academia Militară a SUA de la West Point, New York, pentru a continua să scrie cântece în Nashville.

Spera să intre în această industrie, a lucrat cu jumătate de normă la studioul Columbia Records din Music Row în 1966, când Dylan a înregistrat piese pentru albumul dublu „Blonde on Blonde”.

Într-un interviu acordat Associated Press în 2006, el a declarat că poate nu ar fi avut o carieră fără Cash.

„Strângându-i mâna când eram încă în armată, în culisele Grand Ole Opry, a fost momentul în care am decis că mă voi întoarce. A fost ceva electric. M-a luat sub aripa lui înainte de a-mi înregistra vreun cântec. Mi-a scos primul disc, care a fost discul anului. M-a pus pe scenă prima dată”, a spus Kristofferson.

Unul dintre cele mai difuzate cântece ale sale, „Me and Bobby McGee”, a fost scris la recomandarea fondatorului Monument Records, Fred Foster. Foster avea în cap un titlu de cântec numit „Me and Bobby McKee”, după numele unei secretare din clădirea sa.

Kristofferson a declarat într-un interviu din revista „Performing Songwriter” că a fost inspirat să scrie versurile despre un bărbat şi o femeie care călătoresc împreună după ce a vizionat filmul lui Federico Fellini, „La Strada”.

Joplin, care a avut o relaţie apropiată cu Kristofferson, a schimbat versurile pentru a-l face pe Bobby McGee bărbat şi a înregistrat versiunea ei cu doar câteva zile înainte de a muri, în 1970, din cauza unei supradoze de droguri. Înregistrarea a devenit un hit postum No. 1 pentru Joplin.

Printre hiturile înregistrate de Kristofferson se numără „Watch Closely Now”, „Desperados Waiting for a Train”, „A Song I’d Like to Sing” şi „Jesus Was a Capricorn”.

În 1973, s-a căsătorit cu compozitoarea Rita Coolidge şi împreună au avut o carieră de duet de succes care le-a adus două premii Grammy. Au divorţat în 1980.

Kristofferson s-a retras din spectacole şi nu a mai înregistrat în 2021, având doar apariţii ocazionale pe scenă.

