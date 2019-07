„Emisiunii Vorbește lumea îi doresc să rămână reperul care este astăzi și să binedispună oamenii. În acest an, eu am fost în postura de telespectator fidel și am fost bucuroasă să descopar câte lucruri interesante aflu de pe canapea, cât de amuzant, luminos și pozitiv este totul! Îi doresc să-si păstreze integritatea, să fie la fel de pozitivă, optimistă și să ofere în continuare informații atât de valoroase.’,a declarat Adela Popescu.

Luni, de la 10:30, Adela, Lora și Cove vor aduce sărbătoarea în casele tuturor românilor, cu Gala Premiilor Vorbește lumea. Cei trei au pregătit o mulțime de premii și trofee haioase pentru cei care au venit în platoul emisiunii de-a lungul celor patru ani. Marți și miercuri, Lora si Cove vor aduce în casele românilor ritmuri latino și retro. Joi, Cove va pune la cale o serie de surprize pentru Lora, colega lui din ultimul an, iar vineri, cei mai iubiți artiști vor veni în platoul emisiunii pentru a sărbători finalul de sezon împreună cu echipa.

