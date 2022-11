„Aici am oamenii mei, iată stafful meu care se ocupă de mine, iată fiecare firicel contează. Experiența din Republica Dominicană, de la «Sunt celebru, scoate-mă de aici!» a fost o super provocare pentru mine. Am avut noroc că am avut confort psihic, pentru că am avut familia aproape și asta a fost extrem de important.

Altfel nu mergeam acolo, dacă nu aveam această opțiune. Experiența a fost peste orice așteptare, adică eu mereu îl întrebam pe Cabral să-mi zică cum este, el participând la sezonul trecut, dar orice mi-a povestit nu s-a comparat cu ce s-a întâmplat aici”, a declarat Adela pentru Ego.

Adela Popescu a recunoscut că a fost de departe una dintre cele mai frumoase aventuri ale ei și că a reușit să-și învigă anumite temeri.

„Nu se putea mânca așa ceva, te rog să mă crezi. Nu exista așa ceva. În schimb, cu aruncatul de sus pentru mine a fost o surpriză, d-apăi pentru ceilalți. Știi că mie îmi este frică să zbor cu avionul și am zis că trebuie să fac asta.

Când m-am urcat pe schelă mi-am zis că nu are ce să mi se întâmple, mare lucru, însă pe când urcam și urcam, la un moment dat au început să-mi tremure picioarele și țin minte că eram atât de stresată că mi s-a blocat mâna așa într-o poziție anormală de la o hiberventilație.

Îmi venea să zic: «Sunt celebru, scoate-mă de aici!». Pur și simplu. Dar îmi era rușine. Toată lumea mă aștepta să sar.

Îmi era rușine față de concurenți, nu aveam cum să mă duc apoi să le zic să facă nu știu ce probă când de fapt eu nu sunt în stare să sar de pe schela de pe care ei au sărit. Nu mergea”, a mai povestit Adela Popescu pentru sursa citată.

