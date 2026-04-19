Video generat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Rezultatele loto din 19 aprilie 2026

Report de peste 3,18 milioane de euro, la Loto 6 din 49 la categoria I

Duminică, 19 aprilie, Loteria Română organizează noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile anterioare, din 16 aprilie, s-au acordat 31.579 de câștiguri, însumând peste 2,26 milioane de lei. La Loto 6/49, reportul la categoria I depășește 16,2 milioane de lei (peste 3,18 milioane de euro).

La Noroc, reportul cumulat ajunge la peste 5,62 milioane de lei (peste 1,1 milioane de euro). Jocul Joker înregistrează un report impresionant la categoria I, de peste 65,23 milioane de lei (peste 12,81 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul depășește 134.000 de lei (peste 26.300 de euro). Pentru Noroc Plus, reportul la categoria I este de peste 236.700 de lei (peste 46.500 de euro).

La Loto 5/40, categoria I oferă un report de peste 619.300 de lei (peste 121.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul cumulat este de peste 154.900 de lei (peste 30.400 de euro).

Când a fost câștigat ultimul mare premiu la Loto 6 din 49

La tragerea Loto 6/49 din 12 februarie a fost câștigat premiul de categoria I, în valoare de 22,9 milioane de lei, adică aproximativ 4,5 milioane de euro.

Biletul norocos a fost achiziționat online, prin platforma amparcat.ro, și a conținut trei variante pentru Loto 6/49 și una la Noroc, costul total fiind de 28 de lei. Este primul câștig de categoria I înregistrat în 2026 la Loto 6/49.

Anterior, marele premiu a fost acordat pe 9 noiembrie 2025, când suma a ajuns la aproape 49 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 9,8 milioane de euro. Și atunci, biletul a fost jucat online, pe site-ul Loteria Română, iar prețul acestuia a fost de 12 lei.

