Elementul cel mai surprinzător este integrarea pigmentului roz în fibra de carbon, care oferă rezistență la radiații UV și condiții extreme. Kitul de caroserie „Esthete” include 17 componente care transformă complet designul SUV-ului

Motorul V8 de 6,2 litri al Escalade-ului rămâne neschimbat, oferind 416 cai putere și 610 Nm cuplu. Modificările exterioare nu afectează performanțele tehnice, iar mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 6,6 secunde.

Cadillac Escalade, unul dintre cele mai mari SUV-uri americane, a fost recent transformat într-o operă de artă controversată de către compania germană de tuning Larte Design.

Luând ca bază modelul actualizat din perioada 2024-2026, au dus conceptul de lux la un nivel extrem, rezultatul fiind un vehicul alb acoperit cu elemente din carbon roz. Această combinație inedită atrage toate privirile și generează opinii împărțite.

Design provocator cu accente roz

Kitul de caroserie folosit pentru această transformare, denumit sugestiv „Esthete”, include 17 componente distincte care redesenează complet partea frontală, laterală și spatele SUV-ului.

„Aceasta nu este o mașină care să se piardă în peisajul unui hotel de lux, ci una care obligă pe oricine să se oprească și să o privească”, notează realizatorii.

Elementul cel mai surprinzător este utilizarea pigmentului roz direct în structura fibrei de carbon, o tehnică inovatoare ce face ca suprafața să fie rezistentă la radiațiile UV, căldura deșertului sau iernile aspre din Europa.

Finisajul roz al modelului Cadillac Escalade nu este o folie ieftină sau o vopsea aftermarket. Pigmenții de culoare sunt încorporați direct în structura din fibră de carbon. Acest lucru creează un efect profund, vibrant și o rezistență la UV care poate rezista chiar și soarelui deșertului din Orientul Mijlociu sau unei ierni aspre din Europa – Focus

„Această soluție premium demonstrează calitatea execuției, chiar dacă rezultatul final rămâne controversat”, notează Blikk.

Performanțe tehnice intacte

În ciuda transformării radicale a exteriorului, motorul rămâne neschimbat. Sub capotă, Escalade păstrează un V8 de 6,2 litri, capabil să livreze 416 cai putere și un cuplu de 610 Nm.

Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în doar 6,6 secunde, o performanță impresionantă pentru un SUV de dimensiunile sale.

Un alt avantaj al modificării este că nu necesită foraje sau alte intervenții majore asupra structurii originale. Toate componentele se fixează pe punctele de montare existente, iar sistemele de asistență la conducere și senzorii funcționează în continuare fără probleme.

Artă sau kitsch?

Această transformare extravagantă stârnește dezbateri aprinse în comunitatea auto. Direcția spre care se îndreaptă industria tuningului de lux nu mai vizează doar unicitatea, ci și atragerea atenției prin designuri șocante.

Acest Escalade nu încearcă să placă tuturor, ci face o declarație. Chiar dacă nu înțelegem exact ce vrea să spună – Blikk

Cât costă

Prețul pentru un Cadillac Escalade 2026 variază semnificativ în funcție de nivelul de echipare, pornind de la aproximativ 139.000 de euro pentru modelele de bază și depășind 230.000 de euro pentru versiunile de top Escalade-V.

Pe piața europeană, modelele noi sau rulate cu kilometraj minim (ex. Sport Platinum) se găsesc între 165.000 de euro și 190.000 de euro.

Blikk se întreabă dacă modelul de la Larte Design va fi cel mai scump SUV al anului.

