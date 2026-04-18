400.000 de oameni trăiesc în cel mai îngust oraș din lume: clădirile sunt construite pe piloni, pentru a nu fi inundate

Yanjin este considerat cel mai îngust oraș din lume

Situat în provincia Yunnan din sud-vestul Chinei, orașul Yanjin este considerat cel mai îngust din lume. După cum relatează portalul de știri Blic.rs, parte a grupului Ringier, acest oraș unic a fost construit de-a lungul râului Heng, între două lanțuri muntoase abrupte.

Orașul se întinde pe circa 5 km lungime, dar are doar 30 de metri lățime în cel mai îngust punct și 300 de metri în cel mai lat.

Cu peste 300.000-450.000 de locuitori, Yanjin găzduiește magazine, restaurante și apartamente de-a lungul a doar două drumuri principale. Foto: Shutterstock

Clădirile din cel mai îngust oraș din lume au fost construite pe piloni

Pentru a face față spațiului limitat și riscurilor de inundații, clădirile din Yanjin au fost construite pe stâlpi înalți și sunt dispuse vertical. Această soluție arhitecturală pe piloni oferă protecție și maximizează utilizarea terenului disponibil.

„Totul este compact și foarte aproape unul de celălalt”, scrie portalul de știri citat anterior.

Aproximativ 400.000 de oameni locuiesc în cel mai îngust oraș din lume

În ciuda condițiilor geografice dificile, Yanjin găzduiește aproximativ 400.000 de locuitori. Accesul la oraș este însă complicat: cel mai apropiat aeroport se află la o distanță de șase ore de mers cu mașina. Această izolare contribuie la unicitatea locului, transformându-l într-un exemplu remarcabil de adaptare urbană.

Cum arată viața în cel mai îngust oraș din lume

Yanjin găzduiește magazine, restaurante și apartamente de-a lungul a doar două drumuri principale, prea înguste pentru mașini mari – bicicletele domină.

Locuitorii se ocupă cu pescuit, agricultură și mici afaceri, cultivând terenuri din împrejurimi, deși dezvoltarea economică este limitată de infrastructură.

Yanjing este considerat cel mai îngust oraș din lume, însă la polul opus se află zece cele mai mari orașe din lume, metropole care au peste 20 de milioane de locuitori. Tokyo este considerat orașul cu cel mai mare număr de locuitori, iar pe locul doi se află Seul din Coreea de Sud.

