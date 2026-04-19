Prima capitală europeană care vrea să testeze semafoarele cu 4 culori: ce semnificație va avea culoarea albă

Care este prima capitală europeană care vrea să testeze semafoarele cu 4 culori

Europa ar putea introduce o a patra culoare la semafoare. Semaforul alb este o idee revoluționară care ar putea transforma traficul urban. Inspirat din Statele Unite, conceptul este analizat de autoritățile din Roma pentru a coordona vehiculele autonome și a fluidiza circulația. Potrivit portalului de știri Bfmtv.com, capitala Italiei dorește să devină un laborator deschis pentru testarea acestei inovații.

Acesta ar funcționa pe bază de inteligență artificială, coordonând traficul pentru a fluidiza circulația în intersecțiile aglomerate.

Ce semnificație va avea și cum va funcționa culoarea albă

Spre deosebire de culorile tradiționale, roșu, galben și verde, culoarea albă de la semafor este destinată mai degrabă mașinilor autonome decât șoferilor umani.

Conform studiilor realizate la Universitatea din Carolina de Nord, lumina albă se va activa doar atunci când un număr suficient de mașini autonome ajunge la o intersecție. În acest caz, inteligența artificială preia controlul traficului, coordonând vehiculele autonome pentru a optimiza fluiditatea circulației.

Pentru șoferii autoturismelor convenționale, regulile se schimbă. În loc să aștepte trecerea la verde, aceștia trebuie să „urmeze mișcarea” – dacă mașina din fața lor pornește, ei pot avansa; dacă aceasta se oprește, vor proceda la fel.

Un semafor cu a patra culoare, dedicat vehiculelor autonome, este testat în Statele Unite și alte regiuni.

Semaforul cu 4 culori ar putea reduce timpii de așteptare

Implementarea unui „semafor alb” ar putea reduce timpii de așteptare la intersecții cu peste 25%, relatează sursa citată mai sus.

Prin coordonarea fluxului de vehicule prin inteligență artificială se elimină opririle inutile, ceea ce contribuie la scăderea consumului de combustibil și la reducerea emisiilor de dioxid de carbon.

Chiar dacă sistemul ar reveni la culorile clasice atunci când vehiculele convenționale devin majoritare, scopul pe termen lung este automatizarea gestionării traficului în zonele dens populate, pentru a preveni blocajele.

Experții în domeniu testează și utilizarea unui semafor albastru

Semaforul alb nu este singura inițiativă în domeniul modernizării traficului. Start-up-ul francez Mondial analizează utilizarea unui „semafor albastru”, destinat comunicării cu autoturismele conectate. De asemenea, siguranța pietonilor rămâne o prioritate. În Franța, guvernul a autorizat testarea contoarelor de timp la semafoarele pietonale.

Aceste afișaje, larg răspândite în marile orașe ale lumii, informează oamenii despre timpul rămas pentru a traversa sau pentru a aștepta. Este o soluție simplă, dar eficientă, pentru reducerea accidentelor și a nervozității în trafic.

Semafoarele cu lumină albă sunt testate în medii controlate

Acest sistem inovator este implementat experimental în zone cu trafic pietonal redus, precum porturile și districtele industriale. Cu toate acestea, pentru o implementare la scară largă, între 30% și 40% dintre vehiculele aflate pe drumuri ar trebui să fie autonome, ceea ce face ca această tranziție să fie încă îndepărtată.

Conceptul a fost dezvoltat de cercetători de la North Carolina State University (NCSU), sub conducerea profesorului Ali Hajbabaie.

În Statele Unite, testele sunt în desfășurare în Carolina de Nord, cu sprijin din partea autorităților din Michigan, un stat cu o lungă tradiție în industria auto. Între 2024 și 2025, sistemul a fost testat în simulări computerizate avansate și în zone industriale cu trafic autonom controlat.

Ce sunt mașinile autonome

Mașinile autonome, cunoscute și sub denumirea de „self-driving cars”, sunt mașini care pot naviga fără intervenția unui șofer. Acestea folosesc senzori speciali, algoritmi și inteligență artificială pentru a analiza mediul înconjurător și a lua decizii în timp real.

Printre tehnologiile care le permit să funcționeze se numără:

Senzori Lidar: Utilizează pulsuri laser pentru a crea hărți 3D precise ale împrejurimilor.

Radar: Detectează obiecte aflate la distanță și monitorizează viteza acestora, chiar și în condiții meteo nefavorabile.

Camere video: Recunosc semnele de circulație, culorile semaforului (inclusiv noul semnal alb) și marcajele rutiere.

Unitate de procesare (AI): Analizează rapid datele pentru a lua decizii privind frânarea, accelerarea sau evitarea obstacolelor.

Un studiu realizat în 2025 arăta că mașinile autonome depășesc șoferii umani. Datele Waymo arătau că robotaxiurile sunt mai sigure ca variantele clasice de transport. Elveția este prima țară din Europa în care vor circula mașinile autonome. Mai exact, este vorba de taxiuri fără șofer care vor fi testate pe străzile din orașele elvețiene de gigantul chinez Baidu.

