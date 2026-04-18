Când are loc eclipsa totală de Soare din 2026 și de unde va putea fi văzută

Eclipsa totală din 12 august 2026 va putea fi urmărită în întregime doar de pe o bandă de până la 294 de kilometri lățime care traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Cele mai spectaculoase priveliști vor fi oferite în Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul va coincide cu apusul soarelui, creând efecte vizuale impresionante.

 „Ora producerii totalității diferă în funcție de poziționarea geografică: în Rusia, fenomenul va avea loc la răsărit, în Islanda – în jurul prânzului, în Spania – cu aproximativ o oră înainte de apus, iar în Insulele Baleare – chiar la apusul soarelui. Punctul de maxim al eclipsei va fi atins în Oceanul Atlantic, la vest de Islanda, unde durata totalității va fi de 2 minute și 18 secunde”, a explicat Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București, potrivit Digi 24.

Orașele din România în care va fi vizibilă eclipsa de Soare din 2026

În România, eclipsa va fi vizibilă doar parțial și exclusiv în vestul țării. În orașe precum Satu Mare, Arad sau Oradea, Luna va acoperi aproximativ 38% din discul solar. Din păcate, locuitorii din București și din estul țării nu vor putea vedea acest fenomen.

„În România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde acoperirea discului solar va ajunge la cel mult 38%.

În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, generând un joc discret de lumină și umbre pe cer. În schimb, în București și în localitățile situate la est de capitală, eclipsa nu va putea fi observată”, a mai precizat Adrian Șonka.

Care sunt cele mai importante recomandări pentru cei care vor să vadă o eclipsă de Soare

Observarea unei eclipse de Soare impune măsuri stricte de siguranță pentru a evita afecțiuni grave ale vederii, inclusiv orbirea. Reamintim că ochelarii de soare obișnuiți nu oferă protecție suficientă.

În astfel de cazuri sunt recomandați ochelarii speciali creați pentru eclipsele de soare.

Dacă se utilizează instrumente precum telescoape sau binocluri, trebuie montate filtre de tip Mylar pe obiectiv pentru a proteja ochii de radiațiile periculoase. Filtrele Mylar sunt folii subțiri, special tratate, care reduc semnificativ intensitatea luminii solare și împiedică deteriorarea retinei. Pentru observatorii amatori, aceste echipamente sunt esențiale pentru a urmări eclipsa în siguranță.

Calendarul fenomenelor astronomice din 2026

Anul 2026 aduce mai multe fenomene astronomice importante, în special eclipse de Soare și de Lună. Pasionații vor avea șansa să vadă Luna Albastră, Perseidele și o eclipsă parțială de Lună:

  • 22-23 aprilie – Ploaia de meteori Liride. Pot fi observați până la 20 de meteori pe oră în noaptea de vârf.
  • 1 mai – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 19:24.
  • 6-7 mai – Ploaia de meteori Eta Aquaride. Pot apărea până la 60 de meteori pe oră în condiții bune.
  • 16 mai – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 23:03.
  • 31 mai – Lună plină. Este a doua lună plină din aceeași lună. Fenomenul are loc la ora 10:46.
  • 15 iunie – Lună nouă. Luna nu este vizibilă pe cer. Momentul are loc la ora 04:56.
  • 15 iunie – Mercur la elongație maximă estică. Planeta poate fi observată seara, după apus.
  • 21 iunie – Solstițiul de vară. Este cea mai lungă zi din an. Fenomenul are loc la ora 11:25.
  • 29 iunie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc în noaptea de 29 spre 30 iunie.
  • 14 iulie – Lună nouă. Luna nu poate fi observată. Momentul are loc la ora 12:45.
  • 28-29 iulie – Ploaia de meteori Delta Acvariade. Pot fi observați până la 20 de meteori pe oră.
  • 29 iulie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 17:37.
  • 2 august – Mercur la elongație maximă vestică. Poate fi observat dimineața, înainte de răsărit.
  • 12 august – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 20:37.
  • 12 august – Eclipsă totală de Soare. Luna acoperă complet Soarele.
  • 12-13 august – Ploaia de meteori Perseide. Pot apărea până la 60 de meteori pe oră.
  • 15 august – Venus la elongație maximă estică. Planeta este vizibilă seara, după apus.
  • 28 august – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 07:19.
  • 28 augustEclipsă parțială de Lună. O parte din Lună intră în umbra Pământului.
  • 11 septembrie – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 06:27.
  • 23 septembrie – Echinocțiul de toamnă. Ziua și noaptea au durate aproape egale. Fenomenul are loc la ora 03:06.
  • 26 septembrie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 19:50.
  • 25 septembrie – Neptun la opoziție. Planeta este mai aproape de Pământ și vizibilă toată noaptea.
  • 4 octombrie – Saturn la opoziție. Planeta este vizibilă toată noaptea.
  • 7 octombrie – Ploaia de meteori Draconide. Pot apărea aproximativ 10 meteori pe oră.
  • 10 octombrie – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 18:50.
  • 12 octombrie – Mercur la elongație maximă estică. Poate fi observat seara.
  • 21-22 octombrie – Ploaia de meteori Orionide. Pot apărea până la 20 de meteori pe oră.
  • 26 octombrie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 07:13.
  • 4-5 noiembrie – Ploaia de meteori Tauride. Pot apărea între 5 și 10 meteori pe oră.
  • 9 noiembrie – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 10:03.
  • 17-18 noiembrie – Ploaia de meteori Leonide. Pot apărea până la 15 meteori pe oră.
  • 20 noiembrie – Mercur la elongație maximă vestică. Planeta poate fi observată dimineața.
  • 24 noiembrie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 17:55.
  • 25 noiembrie – Uranus la opoziție. Planeta este vizibilă toată noaptea.
  • 9 decembrie – Lună nouă. Luna nu este vizibilă. Momentul are loc la ora 02:52.
  • 13-14 decembrie – Ploaia de meteori Geminide. Pot apărea până la 120 de meteori pe oră.
  • 21 decembrie – Solstițiul de iarnă. Este cea mai scurtă zi din an. Fenomenul are loc la ora 23:49.
  • 21-22 decembrie – Ploaia de meteori Urside. Pot apărea între 5 și 10 meteori pe oră.
  • 23 decembrie – Lună plină. Luna este complet iluminată. Fenomenul are loc la ora 04:30.

O eclipsă parțială de Soare a avut loc și în septembrie 2025. Fenomenul a fost vizibil doar din anumite regiuni ale lumii. Mai exact, fenomenul a putut fi observat doar din Antarctica, dar și din anumite zone din Noua Zeelandă și Fiji.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Parteneri
Alte știri

Parteneri
Parteneri
Monden

Parteneri
Parteneri
Parteneri
Promo
Parteneri
Politic

Parteneri
