Andreea Bălan și Andreea Antonescu au reunit trupa Andre, spre încântarea fanilor, care așteptau de multă vreme acest moment. Soția lui George Burcea a explicat ce s-a întâmplat între ea și colega de scenă, în ultimii ani, după ce toată lumea a cerzut că s-au certat.

„Nu cred că era nevoie de cineva să salveze pe cineva… De-a lungul vieţii, oamenii au tot felul de priorităţi. Prioritatea mea a fost întotdeauna, cu disperare, să am carieră, să fiu acolo. Prioritatea Andreei a fost, la un momentan, familia, America… Ea este înnebunită după America, a călătorit foarte mult. Nu avea nevoie să fie salvată. A fost o întâmplare. A venit la mine la spital când s-a întâmplat ce s-a întâmplat acum patru luni cu Clara şi atunci am reluat legătura. Mie mi-a venit ideea dacă tot ani de zile publicul ne-a cerut… La mine a fost un declic atunci în spital. Am luat multe decizii în viaţa mea, nu doar asta”, a declarat Andreea Bălan pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

