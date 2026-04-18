PSD se pregătește de referendumul intern prin care social-democrații decid dacă ies de la guvernare, își retrag miniștrii sau forțează plecarea lui Bolojan din fruntea Executivului. Nu ar fi prima oară când PSD ar vota pentru căderea propriului guvern pentru a înlătura un premier. În partid, presiunea e vizibilă: discursul lui Grindeanu e tot mai ferm, tonul apăsat, iar consultarea internă e semnal de forță. Nonverbal, nu mai e negociere – e șantaj și pregătirea unei rupturi.

Nicușor Dan pare că nu îl mai susține pe Bolojan premier. Semnalul a fost dat în discursul în care a declarat senin că președintele e doar mediator între partidele coaliției și că Parlamentul decide. Bolojan a fost chemat la Cotroceni într-o ședință de criză în care președintele i-a cerut stabilitate politică. Bolojan i-a transmis ferm ceea ce le-a spus cu zâmbetul pe buze și liberalilor: refuză să-și dea demisia. Prim-ministrul mizează pe cartea victimizării pentru viitorul său politic.

De Paște, Trump s-a certat cu încrâncenare cu Papa și l-a acuzat că e „groaznic în politica externă,” după ce Leon al XIV-lea declarase că cine e discipolul lui Hristos „nu este de partea celor care odinioară mânuiau sabia și astăzi aruncă bombe”. În replică, Donald Trump a publicat o imagine cu el însuși în postura unei figuri asemănătoare lui Hristos, care a fost ștearsă rapid după ce a generat reacții negative. Trump a explicat că imaginea iconică îl reprezenta ca pe un medic vindecător, nu ca pe Mesia. O altă fotografie cu Trump în veșminte papale, pe care Casa Albă a distribuit-o înainte de alegerea Papei Leon, e încă disponibilă online. Dovadă că gestul nu e întâmplător: în comunicarea vizuală, e o formă de autosacralizare a liderului politic.

După înfrângerea iliberalului Viktor Orbán de către conservatorul proeuropean și ceva mai moderat Péter Magyar, preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că „a fost chemat la Budapesta”. Va avea o discuție față în față cu viitorul premier al Ungariei. Hunor neagă cu vehemență că i s-ar fi cerut demisia și afirmă pe voce joasă că maghiarii din România nu pot fi induși în eroare prin propagandă mincinoasă. Totuși, unii observatori au comentat că maghiarii din Transilvania au ajuns să-l vadă pe Viktor Orban ca pe un Mântuitor.

Într-o postare pe Facebook, George Simion respinge acuzațiile de șovinism ale lui Peter Magyar. Simion neagă că ar fi „dansat la propriu pe mormintele poporului maghiar” și ironizează dansul victoriei lui Zsolt Hegedűs, propus ministru al sănătății în echipa lui Magyar. „Nu am talentul lui Zsolt”, spune sarcastic liderul AUR, mascând defensiva: Simion minimalizează acuzația și deviază atenția prin ridiculizarea talentului la dans al ministrului maghiar.

