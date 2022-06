„Prima oară am fost în Spania la 14 ani cu mama mea. M-am întors la 17 ani, când am mers la muncă la mama mea la bar, unde m-am dezvoltat foarte mult, am învățat limba, a fost ieșirea noastră în lume, dar eu nu am fost niciodată de acord cu asta, nu am vrut niciodată să plec din România.

Visul meu este să mă mut și să trăiesc în România, numai că nu pot să mă mint spunând că Spania nu mi-a dat o viață mai bună.

Spania ne-a ajutat pe noi ca familie să putem să avem un trai normal. Ceea ce sunt se datorează și faptului că am plecat din România.

România a fost, este și va fi țara mea preferată, casa mea și mi-am dorit toată viața mea să mă întorc și iată că s-a întâmplat, mi s-a îndeplinit visul”, a declarat Alex Delea pentru Fanatik.

Cum a ajuns mama lui să își deschidă afacere în Spania

Alex Delea a povestit cum a reușit mama lui să își pună pe picioare o afacere care merge ca pe roate, într-unul dintre cele mai iubite orașe din Spania.

„Barul se află pe lângă Barcelona, pe lângă frontiera cu Franța, într-un oraș turistic. De ce bar și nu alt domeniu? Mama mea, atunci când a plecat din țară și a ajuns în Spania, era chelneriță. Pe parcurs, oriunde ar fi mers, din chelneriță ajungea manager. Îi mergea foarte bine, are totul foarte bine pus la punct, se ține de treabă. Ușor, ușor, a dezvoltat o afacere.

Până la urmă, a avut noroc. La început, barul a fost destul de problematic, dar în final a fost bine și uite că trăim toată familia dintr-un bar.

Suntem șase persoane care muncim acolo. În momentul de față nu muncesc, dar o să fiu mereu acolo pentru ea, iar barul acesta ne-a ajutat și ne-a schimbat viața”, a mai adăugat Delea.

