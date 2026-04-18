Tombolă de 2 milioane de dolari pentru utilizatorii Edge

Pentru a intra în tombolă, utilizatorii trebuie să seteze Microsoft Edge ca browser implicit și să efectueze o căutare folosind bara de adrese, potrivit PC Welt.

În urma acestor acțiuni, participanții primesc cinci înscrieri în concurs.

Este posibilă obținerea unor șanse suplimentare prin: distribuirea linkului către tombolă, utilizarea instrumentelor de inteligență artificială ale companiei, precum Microsoft Copilot, dar și alte activități disponibile pe platforma concursului.

Valorea premiilor oferite de Microsoft este de 2 milioane de dolari, inclusiv trei mașini Mercedes.
Valorea premiilor oferite de Microsoft este de 2 milioane de dolari, inclusiv trei mașini Mercedes.

Premiile oferite de Microsoft

Câștiguri instant:

Pe durata campaniei, utilizatorii care folosesc motorul de căutare Bing și îl setează ca implicit au zilnic șansa de a câștiga premii instant.

Participanții primesc o șansă gratuită după completarea formularului de înscriere. Lista premiilor este disponibilă în regulamentul oficial al campaniei.

Marele premiu și premiile principale:

În cadrul tombolei vor fi desemnați patru câștigători: un premiu principal de 1.000.000 de dolari și trei premii constând în automobile Mercedes-Benz.

Participarea este gratuită după completarea formularului, iar șansele pot fi suplimentate prin diverse activități disponibile în platforma concursului.

Condiții de participare

Pentru înscriere, participanții trebuie:

  • să dețină un cont Microsoft
  • să completeze formularul cu numărul de telefon și adresa
  • să fie majori

Detaliile complete sunt disponibile pe pagina oficială a companiei.

România, printre țările în care este disponibilă campania

Microsoft precizează că această acțiune este deschisă utilizatorilor din mai multe țări, printre care:

Statele Unite, Canada, Regatul Unit, Franța, Germania, Olanda, Irlanda, Austria, Grecia, Finlanda, Luxemburg, Spania, Elveția, Norvegia, Mexic, Peru, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, Noua Zeelandă, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, China continentală, Hong Kong, Cehia, România și Africa de Sud.

Campania a început pe 12 martie 2026 și 22 mai.

