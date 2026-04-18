Ziua Muncii este recunoscută la nivel internațional ca o celebrare a drepturilor angajaților și a condițiilor de muncă. Potrivit Codului Muncii, data de 1 Mai este declarată zi nelucrătoare în România, excepție făcând sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă.

Programul elevilor de 1 Mai

Pentru elevi, ziua de 1 Mai coincide cu perioada cursurilor din ultimul modul educațional al anului. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai. Aceasta nu constituie o vacanță propriu-zisă, însă oferă o pauză de o zi de la activitățile școlare.

Alte minivacanțe programate în 2026

Următoarea minivacanță din 2026 este programată la începutul lunii iunie, când Ziua Copilului (1 iunie) coincide cu Lunea Rusaliilor. Această combinație permite un nou weekend prelungit de trei zile, începând cu sâmbătă, 30 mai. Această perioadă reprezintă una dintre cele mai atractive oportunități de vacanță din prima parte a verii.

În a doua jumătate a anului, Adormirea Maicii Domnului (15 august) pică într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că majoritatea angajaților nu vor beneficia de o zi liberă suplimentară.

Calendarul zilelor libere în 2026

Românii se bucură de 17 zile libere în 2026, dintre care 12 cad în timpul săptămânii. Iată lista completă:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – Ziua Copilului & A doua zi de Rusalii

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Prima zi de Crăciun

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.

Minivacanțele sunt o oportunitate perfectă de relaxare sau călătorii scurte, iar calendarul din 2026 oferă mai multe astfel de momente pentru români.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE