Ziua Muncii este recunoscută la nivel internațional ca o celebrare a drepturilor angajaților și a condițiilor de muncă. Potrivit Codului Muncii, data de 1 Mai este declarată zi nelucrătoare în România, excepție făcând sectoarele unde activitatea nu poate fi întreruptă.
Programul elevilor de 1 Mai
Pentru elevi, ziua de 1 Mai coincide cu perioada cursurilor din ultimul modul educațional al anului. Aceștia vor avea liber doar vineri, 1 mai, urmând să revină la școală luni, 4 mai. Aceasta nu constituie o vacanță propriu-zisă, însă oferă o pauză de o zi de la activitățile școlare.
Alte minivacanțe programate în 2026
Următoarea minivacanță din 2026 este programată la începutul lunii iunie, când Ziua Copilului (1 iunie) coincide cu Lunea Rusaliilor. Această combinație permite un nou weekend prelungit de trei zile, începând cu sâmbătă, 30 mai. Această perioadă reprezintă una dintre cele mai atractive oportunități de vacanță din prima parte a verii.
În a doua jumătate a anului, Adormirea Maicii Domnului (15 august) pică într-o zi de sâmbătă, ceea ce înseamnă că majoritatea angajaților nu vor beneficia de o zi liberă suplimentară.
Calendarul zilelor libere în 2026
Românii se bucură de 17 zile libere în 2026, dintre care 12 cad în timpul săptămânii. Iată lista completă:
- 1 ianuarie (joi) – Anul Nou
- 2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou
- 6 ianuarie (marți) – Boboteaza
- 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
- 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
- 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
- 12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox
- 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
- 1 mai (vineri) – Ziua Muncii
- 31 mai (duminică) – Rusaliile
- 1 iunie (luni) – Ziua Copilului & A doua zi de Rusalii
- 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
- 25 decembrie (vineri) – Prima zi de Crăciun
- 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun.
Minivacanțele sunt o oportunitate perfectă de relaxare sau călătorii scurte, iar calendarul din 2026 oferă mai multe astfel de momente pentru români.
Ce poți face în Mamaia de 1 mai 2026. Concerte, petreceri și programul evenimentelor
